(22 de octubre del 2024. El Venezolano).- En la emisión del programa televisivo Con Maduro+ de este lunes, el presidente de Venezuela apuntó contra el dueño de SpaceX, Tesla y X, Elon Musk, de quien dijo que está «formando» a los jóvenes para «el fascismo y el nazismo» a través de su red social.

«Para qué democracia estamos formando a los futuros ciudadanos, a los futuros de Venezuela, yo sí les puedo decir, Elon Musk los está formando para el fascismo, para el nazismo, para la desconfiguración familiar, para que se acabe el núcleo familiar», expresó Nicolás Maduro.

Además, mostrando un teléfono celular, el mandatario afirmó que, a través de esos dispositivos, Musk «está formando a millones de hombres y mujeres de la humanidad». También sostuvo que «a los niños se los forma a través de los videojuegos» y que de esa manera «les meten el modelo de violencia, para matar, para masacrar«.

Esta no fue la primera vez que Maduro criticó al magnate en su programa de televisión, ya que, el lunes de la semana pasada, lo había acusado de financiar un golpe de Estado en Venezuela.

«Elon Musk, sé lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa y creo que me quedo corto, Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de 1.000 millones de dólares, no menos», aseguró.

Además, tras señalar al empresario por la difusión de discursos de odio en el contexto postelectoral, Maduro instruyó al regulador de comunicaciones para que desactivara X por 10 días o hasta que los representantes de la empresa comparecieran ante las autoridades locales.