(22 de abril del 2025. El Venezolano).- Hace 39 años el Caribe dio a luz a Lorena Arraiz Rodríguez y hoy, ella le rinde un homenaje en su primer poemario. “Lo más personal, íntimo y valiente que he mostrado en público jamás”, asegura su autora, desde Madrid.

Estas líneas son apenas un sorbo de país. Es mi grito de Libertad. Es una de mis maneras de honrar mi origen. Escribo poesía desde que tengo 10 años. Escribo para gritar quién soy y lo que siento y esto no es sino un pedacito de eso.

Así comienza Lorena presentando su obra, esa que se pasea de La Guaira a El Paraíso, de su familia a sus amigos, de sus miedos a sus esperanzas, de su hondo dolor a su más profundo amor: su raíz, su origen, su madre y su tierra.

Veintitrés poemas escritos a siete mil kilómetros de distancia, con la nostalgia en la piel y la lágrima en la garganta. Así surgió Macuto, poemario desde el origen, un reducto de esperanza, un puente desde el exilio físico y un punto de encuentro con su propia historia.

Lorena, en cada letra, nos hace esta invitación: “Macuto, poemario desde el origen habla sobre identidad, pertenencia y memoria. Es un paseo por mis propios recuerdos, que son también los de un país regado por el mundo. Es una reconciliación pausada, lenta, silente y callada y es, al mismo tiempo, un grito de esperanza. Escribí este poemario como he escrito poesía desde hace 30 años: con el corazón en la mano. Solo que esta vez me atreví a publicarlo porque, a veces, el arte no solo te sana a ti, sino también -y sobre todo- a quienes lo comparten, lo leen, lo sienten, lo viven. Espero, con el alma, que Macuto sea un refugio para cada venezolano, para cada ser humano, para cada alma herida en cualquier rincón del globo terráqueo”

Imagen sonora, Cenizas, Identidad, Biografía, Nostalgia, ¿De dónde somos?, Mi sitio, Mi latido, y Las manos, los ojos, la memoria, son algunos de los poemas que cobran vida en estas líneas.

Sobre la autora

Lorena Arraiz Rodríguez es venezolana por las cuatro esquinas. Estacionada en Madrid desde 2015 y fiel amante de sus callejuelas, de su cultura y de su hospitalidad. Es hija, hermana, nieta, sobrina, prima, tía, madrina, amiga, novia y madrastra. También es soñadora. Idealista. Valiente. HUMANA. Es Profesora, Periodista, Speaker y Coach de Comunicación Consciente y Gestión Emocional; una apasionada de la comunicación y fiel creyente de su poder transformador a través de las personas. Autenticidad, coherencia, vulnerabilidad y consciencia son cuatro valores fundamentales en su vida personal y profesional. Comunicadora Social (UCAB-Caracas). Máster en Ciencia Política (USAL-España). Máster en Dirección de Campañas electorales (UPC-Madrid). Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL (D ́Arte Human & Business School). Actualmente, responsable de Docencia en la Escuela Universitaria de Artes TAI.

LAS MANOS, LOS OJOS, LA MEMORIA

Tocar con la memoria

lo que las manos ven

mirar con las manos

lo que los ojos tocan

recordar con los ojos

cerrados mientras lloran.

La Patria es el abrazo sostenido

de quien no tiene brazos que la abracen

y de quien teniéndolos aún llora

la distancia de la Patria que no toca.

La Patria sensorial no está aquí cerca

no puedo tocar las rejas de mi casa

no puedo oler los animales del zoológico

no puedo ver el atardecer desde esa playa

no puedo escuchar los grillos de la noche

no puedo abrazar a mis ancianos.

La Patria no está aquí a mi alcance

está -solo- en la memoria traicionera

que me hace creer que es maravillosa

cuando es un desastre indomable

pero mía.