(02 de noviembre del 2023. El Venezolano).- La líder de la oposición y candidata a la Presidencia de Venezuela, María Corina Machado, hizo un llamado a la responsabilidad en la defensa del territorio venezolano, tras el referéndum anunciado por Nicolás Maduro sobre el territorio Esequibo que se encuentra en disputa con Guyana, desde hace décadas.

La situación del territorio Esequibo ha sido objeto de controversia reciente, atrayendo la atención de actores nacionales e internacionales. La ex diputada María Corina Machado, quien ha sido un referente en la defensa de la integridad territorial de Venezuela, habló con Infobae sobre el tema.

“La soberanía y la integridad territorial no se elude, no se traslada, no se consulta, se ejerce”, dijo Machado tras el anuncio de fijar una fecha para hacer una consulta popular a través del Consejo Nacional Electoral el próximo mes de diciembre.

Machado, ha expresado su preocupación por las acciones y decisiones en torno al Esequibo. “Yo no voy a especular qué es lo que están buscando”, señala Machado, subrayando la necesidad de una comprensión precisa de la situación actual.

Te puede interesar:María Corina Machado advirtió que “la magnitud” de las primarias opositoras “sacudió” a Maduro en Venezuela

“Esto no ayuda a la defensa del Esequibo y de la integridad territorial de Venezuela. Por el contrario, una vez más, las acciones irresponsables están poniendo en riesgo la soberanía de Venezuela en un territorio que es estratégico y que es de Venezuela”, dijo Machado.

Durante su período como diputada, Machado trabajó incansablemente para promover la defensa del territorio venezolano, en particular en lo que concierne al Esequibo. Acompañada por un grupo de diputados, presentó un anteproyecto de ley de fachada atlántica y denunció lo que consideraba actos irresponsables por parte del gobierno de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, quien para entonces era el canciller del país.

María Corina Machado obtuvo más del 90% de respaldo en la votación de las elecciones primarias

Para Machado, estas acciones son una “traición a la patria”, y los impactos de tales decisiones irresponsables han llegado a niveles significativos, incluyendo el sometimiento de la disputa ante la Corte Internacional de Justicia.

María Corina Machado enfatizó la importancia de la soberanía y la integridad territorial como una responsabilidad ineludible del Estado venezolano. Insiste en que esta cuestión no puede evadirse ni trasladarse; en cambio, debe ejercerse con la máxima seriedad y responsabilidad. Para ello, aboga por la participación de expertos y juristas especializados en la materia para salvaguardar los intereses de Venezuela en el proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia.

Machado también recuerda que el chavismo, a pesar de sus actuales declaraciones, ha reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia al introducir una exención preliminar en el caso. Este hecho, según Machado, demuestra que el régimen ha reconocido la autoridad de la Corte, y en este sentido, la posición de Venezuela en el caso es crucial.

Te puede interesar:Tras el triunfo de María Corina Machado en las primarias, la dictadura de Maduro revisa su estrategia

“El tema de la defensa del territorio y de nuestra soberanía fue muy importante para mí y en particular el del territorio Esequibo. Yo fui al Esequibo acompañada de un grupo de diputados, yo presenté un anteproyecto de una ley de fachada atlántica, yo hice una serie de denuncias porque Chávez y Maduro, recordemos que Maduro fue canciller, actuaron de manera absolutamente irresponsable y yo lo decía esto es traición a la patria lo que están haciendo”, dijo la ex diputada.

“Eso es una responsabilidad ineludible del Estado venezolano y no podemos hacer nada que en este momento perjudique nuestra posición en la Corte Internacional de Justicia, cuyo proceso está en marcha. Entonces, en lo que debemos concentrarnos todos es que los mejores juristas, expertos y especialistas en esta materia se pongan al servicio del país y no a una acción propagandística que nos va a perjudicar aún más”, agregó.