(26 de agosto del 2024. El Venezolano).- Mediante un audio publicado en redes sociales, la líder opositora venezolana María Corina Machado indicó este lunes que, a un mes de la elección presidencial del 28 de julio, que se está acercando el momento de “cobrar”.

“Llegamos a un mes de la apoteósica victoria del 28 de julio. El final del régimen del horror se acerca, pero antes nosotros vamos a cobrar nuestra victoria”, manifestó en el audiovisual.

Indicó que lo que actualmente se está haciendo “será recordado y celebrado por generaciones”.

“El momento es ahora; porque lo que se construye con lágrimas, sufrimiento y sacrificio, así como con inteligencia, disciplina, solidaridad y amor, es indestructible”, añadió.

Machado aseveró que el chavismo se encuentra “debilitado” y que, aunque aún no hay una fecha para concretar lo que la oposición llama su triunfo, se están adaptando a la lucha.

“Ellos no se han dado cuenta, porque nos han hecho tan y tan fuertes, y tan y tan resilientes, que ya somos invencibles. Por eso no es verdad que el tiempo va en contra de nosotros y favorece al régimen. Eso es falso; es todo lo contrario. Ellos se hunden y debilitan cada día más. Nosotros nos reagrupamos y adaptamos a nuestra lucha. Hoy no puedo decirles el momento exacto en el que vamos a concretar la victoria, pero sí, con absoluta convicción, les digo que el destino de esta lucha es la liberación de Venezuela”, agregó.

La oposición tiene prevista una movilización este miércoles 28 de agosto, para protestar de nuevo contra el resultado del CNE del 28 de julio y la revalidación de ello por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

