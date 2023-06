Caiga Quien Caiga

Geopolíticamente todo está alterado

En el escenario nacional, el panorama es el mismo:

80% queremos un nuevo presidente, una política nueva, hay un rechazo al gobierno de Maduro, pero también manifiestan que no hay particular simpatía por las propuestas político partidistas de la oposición.

Hay que presentar al país una propuesta para ese alto porcentaje.

Debemos poner a un lado los intereses partidistas.

No es la hora de los partidos, sino del interés nacional.

Revisemos rápidamente parte de lo sucedido en 2007, 2013, y lo que ocurre en estos momentos.

En el 2012, Lula defendió la gestión de Chávez. http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/10/18/lula-defiende-gestion-del-presidente-hugo-chavez/

A finales de Octubre de 2012, Lula viaja en secreto a La Habana con un propósito. Planea llevarse a Hugo Chávez a Brasil para que fuese tratado de urgencia.

Chávez le había enviado un mensaje a través de Claudia Diaz, su enfermera.

De hecho, en una de las mejores clínicas de América, ubicada en Brasil, todo se preparó para recibirlo.

Vale mencionar que es la misma clínica que algunos colaboradores de Chávez, como Elias Jaua uso con toda su familia y hasta su niñera.

El Hospital Sirio Libanes, donde también curaron a Lula.

Raúl reacciona

El Régimen Cubano se molestó. y devolvió diplomáticamente a Lula, a Brasil.

Lula sospechaba lo que después se ha comentado: Chávez ya no era prioridad para los Castro y había que salir de él, a toda costa.

Especulativamente se comenta que Chávez, abrió los ojos (del entendimiento) demasiado tarde.

En enero de 2013, la información de inteligencia Brasileña, la tercera mejor de sudamérica, después de la Cubana y la colombiana, señalaba la muerte de Chávez como un hecho real.

Fíjense que digo enero y no marzo como se hizo creer.

Lula había viajado a Cuba.

https://www.infobae.com/2013/01/29/1065619-lula-llego-cuba-y-podria-visitar-hugo-chavez/

Se reunió hasta con Fidel para saber de Chávez. De su amigo.

No pudo contra el muro Cubano. Raúl se molestó enormemente. Por ello, en noviembre Raúl había ordenado al G2 amortizar, disminuir, a Lula.

https://www.jornada.com.mx/2013/04/13/mundo/020n1mun

Este fue el resultado de enfrentarse a Raúl Castro. Lula diplomáticamente mantiene en apariencia una buena relación con Cuba. Pero él está en otro proyecto para Brasil.

Sin embargo en su interior, tiene ese hecho, la amargura de no haber podido evitar el destino de Chávez.

Lula en la actualidad

De allí que haya surgido una gran incógnita en la jugada de Lula con Maduro.

¿En que anda en realidad?

Maduro sabe que Lula lo señala como traidor de su amigo Chávez. En política el arte de la mentira se luce y muchas veces no se dice lo que se piensa, sencillamente se hace.

Lula, ciertamente es de izquierda, no obstante, comulga con un cambio de postura diferente a la extrema dictadura castrista.

Una cosa es lo comunicado, por fuentes venezolanas, sobre el contenido de los encuentros entre Lula y Maduro y otra la verdad de lo que allí sucedió.

Al día de hoy es un secreto bien guardado, lo que tiene planeado Lula.

Muy pocas personas saben de esto. Ahora ustedes, mis lectores, conocerán una parte. Lo hacemos público.

Fue en abril de 2013. La muerte de Chávez se anunció en marzo.

Es evidente que Lula era uno de los objetivos dibujados en el acuerdo CUBA-USA. Porque formaba parte del proyecto Espada de Bolívar.

El asunto es que Lula ya no era Presidente.

La caída de Dilma, en 2016, no estoy seguro si formaba parte de los acuerdos.

Esto pasó en el 2013: El 17 de septiembre hubo tensiones entre Brasilia y Washington luego de que se pospusiera para el mes siguiente la visita de Dilma Rousseff a la capital de Estados Unidos. Esto debido a una controversia por reportes de prensa que indicaron que el gobierno de Estados Unidos estaba espiando las comunicaciones de la presidenta de Brasil.

Seguimos en 2013: Una semana más tarde en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Dilma Rousseff se refirió al presunto espionaje de la NSA al gobierno de Brasil.

“Entrometerse de semejante manera en la vida y asuntos de otros países es una violación a la ley internacional y como tal, es una afrenta a los principios que rigen las relaciones entre los países, especialmente, entre naciones amigas”, dijo.

A Dilma la destituyen en mayo de 2016. No lo puedo asegurar, pero pienso que todo el proceso estuvo pensado por los cubanos como una especie de regalo adicional a USA.

Estados Unidos en el 2012-2013 tuvo una intensa operación de inteligencia en el continente latinoamericano, relacionado con los acuerdos en proceso con Cuba. Así como las preocupaciones acerca de las consecuencias de la Operación Salome, comentada en columnas pasadas.

Con todo y que los cubanos les garantizaron un tránsito sin sobresaltos.

¿Y quien amarraba a Insulza? Recuérdese el estilo de este uruguayo, que al final demostró mejor temple que el actual Luis Almagro.

Pues, los cubanos.

Uno de los puntos del acuerdo, era la defenestración, sin retorno, de todos los presidentes que formaban parte del Proyecto Espada de Bolívar.

Venezuela nunca fué el asunto principal. Pero esa era la agenda negociación CUBA-USA de 2013.

Lo que se debe indagar es ¿Cuáles podrían ser los puntos en una agenda CUBA-USA en 2023?.

En esa agenda cinco (5) temas lucen impostergables.

1) Maduro y todos sus ejes de crimen transnacional. Alli Tareck El Aissami tiene gran preponderancia, y pienso que fue la pieza de ”bona fide” que regalaron los cubanos para mostrar voluntad de resolver..

2) Brasil. Su fortalecido vínculo con Rusia, que es un proceso que viene desde Bolsonaro, o sea, no excluye a la autocalificada de “derecha”.

3) China, su papel, su influencia cada día más fuerte.

4) Daniel Ortega. Aunque sea el único eslabón que sobrevive de los pactos marxistas de Fidel.

5) Cataluña.

Yo todavía no veo que el orden democratico colombiano vaya a sucumbir frente a Petro. Por lo que no lo incluyó en la Agenda propuesta.

No son los únicos temas, son los 5 que yo incluiría.

Después que sacaron a Tareck la producción petrolera cayó.

Esto posiblemente es debido a: 1) los diluyentes que Irán traía para el mejoramiento del crudo pesado. No están llegando ; 2) La movilización de los tanqueros era ficticia, y se triangula petróleo de Irán, cuyas sanciones son mucho más duras. 3) La movilización de los tanqueros era ficticia y llevaban otra cosa.

La explicación de que las ventas de petróleo venezolano se han reducido, debido a la revisión de las políticas de comercialización luce insuficiente. Han pasado ya tres meses desde el 6 de marzo.

En el peor de los escenarios se habría mandado el petróleo a Estados Unidos, así fuese solo en canje de deuda.

En la segunda hipótesis, tendría sentido que PDVSA no tuviera el dinero, porque ese petróleo no era de PDVSA.

La duda sobre Irán

Lo más importante en toda esta historia. Nadie pregunta, y por tanto nadie explica, cuales son las cuentas reales del negocio con Irán.

Irán traía gasolina, así como nafta y petróleo como diluyentes para el mejoramiento del crudo.

Eso no era gratis.

¿Cuánto, cómo o con que se le pagaba a Irán?. A los musulmanes no se les pagaba en especie con las muñecas del petróleo.

Nadie pregunta en la oposición. Ni siquiera Maria Corina. Que ya le dijo a Diosdado, grado 33, que si se le voltea a Maduro ella lo recibe.

Cuando mencione que cuando Gladys Gutierrez se va a La Haya como embajadora ante la CPI, a Haifa El Aisammi la mandaron a Italia como Embajadora ante la FAO. Eso fue en el 2021.

Igualmente advertí, que Maduro se quedó sin embajadores en Europa ante el desconocimiento de su presidencia.

Solo quedaban 3 embajadas, que por ser de la ONU no podían negarse a los nombramientos de Maduro. El Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra. La CPI/CIJ en La Haya. La FAO en Italia.

Ahora la nota.

He estado verificando, y no aparece por ninguna parte que a Haifa El Aissami la hayan sustituido.

¿Extraño, no?

¿Por qué Nicolás no termina de deshojar la margarita de El Aissami? ¿Qué le preocupa? Ideas sobran.

Ser uno de los tres (3) embajadores era un privilegio excepcional. Además que desde estas embajadas se maneja la inteligencia y contrainteligencia del régimen en Europa.

Los continentes están bajo la influencia de fuertes cambios en lo político. Una simple explicación de lo que es izquierda o derecha no basta para graficar los alcances.

El propio Estados Unidos lo vive.

Todas las economías sufren, unas más, otras menos.

Colombia lo vivirá

No hay que ser brujo para saber que la nueva víctima de este animal herido del castrismo es Colombia.

El nuevo escándalo, no creo que saque a Petro del poder, eso sí, definirá su futuro, su estilo y la víctima será el pueblo colombiano.

En un país serio, Petro, Benedetti y Laura Sarabia irían al paredón por las “chuzadas” a Marelbys Meza.

Ver para creer como Tomás.

Lo que sí tengo claro es que el G-2 Cubano está detrás de todos estos escenarios.

Se me acabó el papel.

Los Caiga Quien Caiga

RECHAZO el uso de la violencia, bajo cualquier excusa o justificación. Lo sucedido al precandidato Henrique Capriles, aún en el negado caso de que sea un teatro, no puede ser tolerado.

Ojalá pudiera investigar y esclarecer los hechos.

Trátese de chavistas, que es lo más probable, estamos en presencia de lo que sucederá en la campaña del 2024.

Si son “opositores” molestos con el precandidato, su comportamiento los hace más chavistas que los inscritos en el PSUV.

Señalamos estas cosas, porque en el caso de Juan Guaidó, nos acostumbró a observar varias “ollas montadas” de este tipo, desde que fue juramentado como “interino” incluso y contando además con la ayuda de personal del SEBIN, quienes por dinero se prestan a todo.

En lo mostrado por Capriles no nos parece, aunque no descartamos. En el mundo político todo es posible.

Nos extraña por ejemplo, la reacción de la comunidad visitada alrededor. ¿Si eran opositores porque no lo defendieron del ataque de dos o tres personajes, una de ellas del PSUV perfectamente identificada?

UN LLAMADO DE ATENCIÓN al jefe de medios de Guaidó y al personaje mismo. Dios, no se cansa de hacer el ridículo y de dejarnos mal parados a los venezolanos. Guardar silencio es mejor. Hablar menos es recomendable. La entrevista donde no pudo justificar los lujos de su presunto asilo en Miami, cuando se le preguntó de qué vive, causó risa en el propio periodista y en el canal donde contestó.

Guaidó tiene graves problemas conceptuales, por no decir mentales. Nadie entiende lo que dice. Su agenda en medios corresponde a lo que usualmente hacen quienes manejan medios de figuras como el mencionado, quien aún no presenta cuentas claras de los miles de millones de dólares que manejó.

Su torpeza llega a niveles de paroxismo, cuando llegó a Colombia, señaló estupidamente que había dejado a su familia, cosa que ningún padre de familia hace en una situación similar. Una semana después, los fue a recibir en el aeropuerto de Miami y expresó que tenía más de un mes sin verlos, cuando apenas tenía una semana y media de haber salido de Venezuela. Es decir, ellos se fueron antes. ¿A dónde? manejo supuestos sobre ello.

Se abrió el REGISTRO en el exterior para que los venezolanos puedan participar en las elecciones primarias. Es un derecho inalienable. Importante seguir presionando para garantizar ese mismo derecho en las elecciones del 2024. Existen ficciones jurídicas que se pueden crear para permitirlo, si realmente hay voluntad política. Hay que presionar mucho sin duda.

NO TENGO QUE VER ENCUESTAS para saber cómo piensa el venezolano. Ahora me parece de mal gusto aceptar los resultados de un estudio de una empresa, que hasta ayer era lo peor, solo porque hoy me favorece. Queda muy mal ese grupo político. Yo en cambió siempre he sostenido, que las encuestas siempre arrojan verdades en sus análisis, más no así en sus resultados.

El propósito del gobierno es vender como segundo lugar, a un abogado que nunca litigó y aun educador que nunca dió clases y se graduó sin ir a la universidad: me refiero a Benjamin Rausseo.

La verdad verdadera es que esta creación made in chavismo, sigue desinflándose.

María Corina en todos los estudios aparece de primera y en segundo lugar, aparece Capriles, bastante distante.

Darle legitimidad a la encuesta de Schemell es un error. Mañana cuando diga que gana Maduro, no se quejen. Sus palabras serán su condena.

PARA EL MOMENTO de hacer esta columna, María Corina no había decidido su respuesta definitiva ante lo acordado por la comisión de Primarias y el CNE.

La espera genera dudas. Muy mal que se rodee de juristas que carecen del adiestramiento y experiencia política, para analizar en frío su situación.

EL CHAVISMO por primera vez en muchos años, luce la peor situación. Rechazo total, de los propios sectores del PSUV. Partido comunista en contra. Partidos chavistas que participan en el programa de la oposición, como la gente de Redes.

EL PLEITO de los Rodríguez Vs El Aissami, pica y se extiende. Vienen escenarios fuertes y hasta más muertos pueden aparecer.

Muchos de los aliados de El Aissami, siguen con vida como Castro Soteldo y Madroñero, por ejemplo y esto genera escozor dentro del propio mundo rojo.

ESTAMOS LLEGANDO AL LLEGADERO y las conversaciones entre oposición y gobierno siguen cerradas. Eso sigue llenando de incertidumbre el panorama electoral. Ni María Corina ni Capriles podrían avanzar en la carrera, de mantenerse esa condición.

¿QUÉ PASARÁ EN VENEZUELA? Si persisten las inhabilitaciones, la esperanza se muere y los caminos verdes seguirán observando miles de venezolanos abandonando el país.

LOS MUERTOS de las minas en el sur del país, no han llamado la atención de la agenda del G4 o G3. Curioso detalle.

ROSALES sigue en ascuas, aunque supuestamente el próximo 17 junio pudiera ser la fecha del anuncio de su campaña.

A mi juicio, no tiene de otra, si quiere mantener el control territorial del Zulia.

Los políticos y los músicos del Titanic

El país se cae a pedazos y los políticos como los músicos del Titanic, ven que el barco se hunde y ellos siguen tocando sus melodías.

La decepción popular es obvia.

