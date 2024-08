(07 de agosto del 2024. El Venezolano).- Luis Fonsi le pidió a los venezolanos no darse por vencidos, como dice su canción. El puertorriqueño le dedicó uno de sus temas a Venezuela y a los venezolanos en días difíciles tras los recientes acontecimientos en el país luego de los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dan por ganador a Nicolás Maduro.

Durante un concierto en Alicante, España, el cantante aprovechó para dedicar un sentido mensaje de aliento a los venezolanos, tanto en el público como en el mundo, especialmente para los que siguen en Venezuela.

«Quiero aprovechar este momento para dedicarle esta próxima canción a un país que quiero mucho. Esta noche veo muchas banderas de ese país y con el permiso de ustedes España… Yo sé que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, en que esta próxima canción se la debemos dedicar a nuestra gente hermosa de Venezuela que está luchando y queremos que no se den por vencidos. Venezuela, te amo mucho. Esto es para ustedes», dijo el cantante antes de interpretar «Yo no me doy por vencido».

Fonsi se une a varios artistas que recientemente han expresado su preocupación por lo que ocurre en Venezuela y su deseo por un país libre.

Entre los artistas que han manifestado su preocupación están Jared Leto, Rubén Blades, Il Volo, Karol G, Arcángel, Juanes, Carlos Vives, entre muchos otros.

El año pasado, Luis Fonsi ofreció un concierto en Caracas y Valencia como parte de su gira El viaje tour; sin embargo, la visita del cantante al país no fue tarea sencilla, pues los show estaban previstos para realizarse en 2022, pero fueron cancelados tras las críticas de Diosdado Cabello al intérprete de «Despacito».

En ese momento, el primer vicepresidente del PSUV calificó a Luis Fonsi como «inmoral» en su programa Con el mazo dando por querer presentarse en el país luego de las críticas que ha hecho en varias oportunidades a Nicolás Maduro y por participar en el Venezuela Aid Live.

«Él puede venir, en Venezuela no tenemos esos rollos, pero jamás y nunca se le podrá quitar que es un inmoral. Esta gente cobraba por lo que decían, ahora con la cara muy lavada vienen a Venezuela», dijo Cabello en ese momento.