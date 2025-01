(30 de enero del 2025. El Venezolano).- En su proceso de restructuración, el Portuguesa FC incorporó a sus filas al experimentado defensor argentino Lucas Trejo, jugador de jerarquía y recorrido que promete poner orden en el centro de la zaga del pentacampeón nacional. Quien no recuerda sus grandes actuaciones con el Deportivo Táchira para coronarse campeones en el 2.021, también estuvo con Monagas, Zamora y recientemente en Nueva Esparta de la Segunda División.

Este zaguero de cartel se define como una personal totalmente dedicada al fútbol y en la cancha siempre da el máximo por ganar. “Un reto hermoso con un club histórico y uno de los más populares de Venezuela, un país que amo y en el cual me quedare a vivir con mi esposa Gianina y mis hijos Aarón y Hainoa. Me he enamorado de esta gran nación y vengo a pelear por cosas importantes con esta organización”, dijo el mariscal, quien podría debutar el domingo con los llaneros ante Carabobo en Valencia. “Un encuentro bravo ante un fuerte rival que anda bien. Nosotros vamos con la misión de sumar”, agregó.

El nativo de Córdoba manifiesta sentirse muy a gusto con la escuadra rojinegra. “Me han recibido de maravilla. Vamos a guerrear con lo que tenemos y se están haciendo bien las cosas porque tenemos buenas atenciones. Me gusta mucho esta plaza donde se respira mucho ambiente por este deporte y queremos darle muchas alegrías a esa gran hinchada que tiene Portuguesa”, prosiguió el defensor de 37 años, que llega para aportar liderazgo y solidez a la tropa rojinegra.

Anuncios

Considera que el campeonato va a estar muy peleado. “No hay equipo fácil ya que todos se han reforzado para dar la pelea. Nuestro primer paso es meternos entre los ocho primeros y sé que lo vamos a lograr. Con la ayuda de Dios vamos a llegar lejos y ojala los hinchas nos sigan apoyando”, cerró diciendo.,