(24 de marzo del 2025. El Venezolano).- La Medias Blancas de Chicago terminaron en 2024 con el peor récord en la historia de las Grandes Ligas, desde 1.900, al culminar la campaña con récord de 41-121.



La gerencia lo primero que hizo para frenar esa pesadilla fue despedir al mánager Pedro Grifol (28-89) y trajo a Gready Sizemore (13-32) a quien le fue peor.

Para esta temporada 2025 contrataron como estratega a Will Venable, quien irá a su primer año como timonel en las mayores.



De este equipo es muy poco lo que podemos decir, porque en el receso del fin de año no sumaron grandes nombres; pero perdieron a jugadores como los lanzadores Garrett Crochet, Michael Soroka y Chris Flexen; al jugador del cuadro Yoan Moncada, al jardinero Gavin Sheets, a los infieles Paul DeJong y Nicky López. Solo sumaron al jardinero Mike Tauchman, a Josh Rojas y recientemente Brandon Drury.

Puntos fuertes: Tradición. Sí, tradición es el único punto positivo que se le puede ver a ese equipo.

Puntos débiles: Un mánager que se estrena en esta campaña dirigiendo a un grupo de novatos no promete muchas ganancias para este conjunto.

En la ofensiva Andrew Vaughn fue el mejor en los departamentos de carreras anotadas y empujadas, con 55 y 70 respectivamente; Andrew Benintendi sacó 20 jonrones y fue el mejor en ese departamento. Aparte de lo que pueda rendir este dúo, más el aporte del venezolano Lennyn Sosa y el cubano Luis Roberts JR; se observa que no serán muchas las anotaciones que fabricarán los Medias Blancas.

Los abridores serán el venezolano Martín Pérez (viene de los Padres de San Diego y es anunciado para iniciar por el equipo en el opening day), Sean Burke, Davis Martin, Jonathan Cannon y Drew Thorpe. No sé ven muchas garantías para convertir al equipo en un conjunto ganador. El cerrador será Mike Clevinger y entre los relevistas cortos los que tendrán más trabajos serán Gus Varland, Cam Booser (viene de los Medias Rojas de Boston), Penn Murfee y Brandon Eisert.

Al estadio Guaranteed Rate Field asistieron 1.380.733 aficionados, para un promedio de 17.046 por cada encuentro y fue la cifra número 13 entre los 15 equipos de la Liga Americana.

Posible alineación

C. Korey Lee

1b. Andrew Vaughn

2b. Lennyn Sosa

SS. Chase Meidroth

3b. Miguel Vargas

LF. Andrew Benintendi

CF. Luis Roberts JR.

RF. Mike Tauchman

BD. Brandon Drury