Caiga Quien Caiga

La diáspora venezolana, forzada por las crisis políticas, económicas y sociales que ha atravesado el país en las últimas décadas, ha creado una generación conocida como “los hijos de la diáspora”.

Estos jóvenes, nacidos o criados fuera de Venezuela por padres que emigraron, enfrentan una identidad dual que fusiona sus raíces venezolanas con las culturas de sus países de acogida.

Identidad y Cultura

Para los hijos de la diáspora, la identidad es un tapiz complejo. Crecen con historias y tradiciones venezolanas en casa, mientras que en la escuela y con amigos absorben las costumbres y valores de su entorno actual.

Esta mezcla puede llevar a una sensación de pertenencia a dos mundos, pero también a momentos de desconcierto sobre dónde se siente realmente en casa.

Hablan español en la intimidad familiar, pero quizás otro idioma en su vida diaria, lo que enriquece su comunicabilidad pero también puede generar conflictos internos sobre su autenticidad cultural.

Desafíos y Oportunidades

La vida en la diáspora presenta desafíos únicos. Estos jóvenes deben navegar las expectativas académicas y profesionales de dos culturas, a menudo con la presión de mantener viva la herencia venezolana mientras se adaptan y, en muchos casos, sobresalen en ambientes foráneos.

Sin embargo, esta dualidad también abre puertas. La fluidez en varios idiomas, la adaptabilidad cultural y la comprensión de múltiples perspectivas les proporcionan una ventaja competitiva en un mundo globalizado.

La Conexión con Venezuela

Para muchos, mantener una conexión con Venezuela es crucial. Viajes, cuando son posibles, literatura, música, y especialmente el uso de las redes sociales, permiten a estos jóvenes mantener un vínculo con la tierra de sus ancestros.

Eventos culturales en comunidades venezolanas en el extranjero, como festivales, ferias y reuniones, juegan un papel vital en la transmisión de la identidad nacional.

El Futuro

El futuro de “los hijos de la diáspora” podría ser diverso. Algunos podrían decidir regresar a Venezuela, contribuyendo al renacimiento del país con nuevas ideas y experiencias.

Otros podrían elegir permanecer en el extranjero, fortaleciendo las comunidades venezolanas globales. Yo me inclino por esta tesis.

Sea cual sea su camino, esta generación es un puente entre dos mundos, simbolizando tanto la pérdida que ha implicado la diáspora como la esperanza y resiliencia de un pueblo en movimiento.

En conclusión, “los hijos de la diáspora” representan una narrativa de adaptación, identidad y resiliencia.

Su historia no solo es una de dispersión sino también de enraizamiento en nuevas tierras, ofreciendo una perspectiva única sobre lo que significa ser venezolano en el siglo XXI.

CAE UNO CAEN TODOS

PDVSA: Hundimiento de embarcación contratada en la Costa Oriental del Lago. Sucedió a finales de septiembre de 2024. Hora 05:10 Jesús Fernández V-7857724 analista COA Tía Juana informa, sobre el hundimiento de la embarcación contratada “Shantise G”, con 25 tripulantes de la empresa SOSCA, en el área del Sur de Chevron a la altura de Bloque uno, Lago de Maracaibo, municipio Tía Juana del Estado Zulia.

La barcaza se presume estaría realizando actividades de trabajo en dicho bloque, en tal sentido se comunican con COA notificando que estaba entrando el agua por la popa. COA Tía Juana activa dos lanchas. 6:02 se rescatan 6 tripulantes de los cuales 2 estaban inconscientes.

¿Quién está detrás de esa empresa? Lo averiguaremos.

EN MIAMI Florida específicamente en el condado del Doral vive una de las familias más ricas de Venezuela, gracias a PDVSA y los favores recibidos por su ex director José Luis Parada, hoy prófugo.

Se trata de los Al Abdala. Instalados en una costosísima propiedad, producto de sus relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.

Basil Abdala mantiene un fuerte control sobre el poder judicial. En el 2016 celebró los 15 años de su hija menor y se considera que fue la fiesta más costosa que se haya hecho en el occidente venezolano.

La comunidad de Costa Azul en Margarita, una de las zonas más costosas de la isla, lo acusa de haberse robado unos terrenos, a través de una venta fraudulenta de terrenos ejidos.

Su control en el poder judicial ha impedido que se anulen esas transferencias de propiedad y mucho más donde la colonia árabe tiene un gran poder. El Gobernador Morel Rodríguez no dice nada. Suponemos porque él mencionado es o fue uno de sus financistas.

Pues bien, su familia cuya fortuna proviene de sus negocios fraudulentos y por ser “enchufados” en Venezuela, disfruta del socialismo bolivariano que a todos nos gusta en los Estados Unidos, en el imperio que tanto critican.

ARDE PRIMERO JUSTICIA:

La guerra es a cuchillo y sin cuartel entre Julio Borges y sus aliados, incluido Juan Pablo Guanipa vs Henrique Capriles y su aliado Tomás Guanipa. Creo que Capriles está mal acompañado porque al fin y al cabo, Tomas y Juan Pablo son hermanos y el hermano mayor siempre se impondrá. Además en la reunión de los “Kennedy” zulianos él está en turno al bate, aunque parece que solo le gusta agarrarlo porque cuando lo tiene no lo sabe usar.

Capriles acusa y con toda razón a Julio Borges y Juan Carlos Caldera de “sapos” del gobierno. Borges y también Ocariz son señalados de contribuir al encarcelamiento de militares, como Caraguaipano. Caldera, que es todo un delincuente de “cuello blanco”, ha filtrado información al SEBIN.

Juan Pablo Guanipa que no supera la derrota sufrida en un parapeto de primarias que hicieron los aurinegros, señala que Capriles está fuera de la realidad.

Por otro lado, el sector de Borges-Guanipa acusa a Capriles y asociados de plantear un distanciamiento con María Corina Machado.

SURGE UNA PREGUNTA: ¿Quién pactó con Diosdado? ¿Hubo o no pacto?

El chavismo a través de su aparato de seguridad y justicia, logró encarcelar al Alcalde de Maracaibo de PJ Rafael Ramírez.

El chavismo zuliano monta un escenario y logra construir siete (7) votos del concejo municipal. Es decir, tener la mayoría para designar un encargado bajo su conveniencia y arreglo.

A nivel del chavismo, el sector liderado por Jenny Cedeño, aspirante a la alcaldía, inicia una campaña para señalar lo siguiente:

“La por ahora muy polémica detención del Alcalde de la capital zuliana , tiene unos francotiradores muy mal intencionados y con una clara ambición de retomar el bastión de la alcaldía de la ciudad de Maracaibo, me refiero a Willy Casanova, Rafael Colmenares, John Labarca y la que pretendía ser la Alcaldesa interina Jessy Gascón”.

Más adelante afirma:

“La jugada de Casanova la Gascón y Colmenares nunca contó con la aprobación de la dirección nacional del PSUV, ellos pretendían jugar al caos político e ingobernabilidad de la ciudad para revelarse como únicos salvadores, pero Diosdado Cabello los desmonto, diciendo en su programa el mazo dando del 9 de octubre, que ¨ el Psuv tomaría la alcaldía de Maracaibo por los votos y en elecciones … que se maten ellos por el control …… que nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer…… ¨.

Frase esta de poca credibilidad porque la han hecho y peor con otros alcaldes como el de Carora por ejemplo.

Este grupo que según mis fuentes me dicen, ocasionó malestar en todo el partido chavista en el Zulia hasta la rabia de su protectora Jacqueline Faria y por supuesto del General Reverol”.

El grupo o la facción chavista que promueve este comunicado, se reunía en una parroquia determinada con Rafael Ramírez, cada cierto tiempo. Esta información me la dijo hace más de tres meses, un dirigente chavista cuyo nombre reservo.

Este cuento tendría fundamento si el gobierno no hubiese detenido de la forma en que lo hizo al Alcalde Ramírez. Ya en plena sesión, los chavistas con los votos dispuestos suspenden intempestivamente ante una llamada de Diosdado.

La información es que Capriles intervino para resolver la situación.

Incluso el jueves 3 de octubre había la posibilidad de lograr la libertad del Alcalde detenido, una suerte de casa por cárcel pero “inhabilitado”.

Eso no sucedió por una pésima estrategia planificada por Alejandro Silva, asesor del Alcalde quien opera desde Colombia, montando una anti estratégica “rueda de prensa”, que inició una molestia nacional.

De hecho cuando María Corina Machado pide por la libertad del funcionario en un video, terminó de “enterrar” a Rafael Ramírez y el remate es que Julio Borges se hizo eco.

La respuesta negativa no se hizo esperar a nivel nacional.

Además la esposa del Alcalde, ilegalmente es designada directora general encargada, con el ánimo de alzarse interinamente como “alcaldesa”. El gobierno esperaba que asumiera el cargo para detenerla por usurpación de funciones. Gracias a Dios no lo hizo.

De hecho, detienen a la que hizo tal nombramiento y el SEBIN no se mueve si no es una orden de Diosdado. Otra prueba más del arreglo.

Rafael Ramírez autoriza, imaginamos no de manera voluntaria la radicación de su juicio en Caracas.

Yo creo que hay elementos que hacen presumir una serie de delitos en la gestión municipal pero la forma de hacerlo, es violatorio de todo el estamento jurídico, se hizo al margen del debido proceso y los derechos más elementales de toda causa judicial.

Ahora bien, si eso lo hizo el gobierno vía el Ministerio que dirige Diosdado Cabello, no se explica el “mutis”, el “retroceso”, ante las acciones de los concejales chavistas más tres votos disidentes de la oposición.

Si Rafael Ramírez hubiera sido puesto en libertad yo coincidiría con los chavistas que acusan a los otros de hacerlo a “motus propio”.

Es decir, acusan sin pruebas, aunque no dudo que las haya, a Rafael Ramírez y en su lugar queda una persona de su absoluta confianza propuesto por Juan Pablo Guanipa, que es el objetivo de la persecución de Diosdado.

En el derecho las formas cuentan y una prueba mal obtenida no es válida.

Entonces si Diosdado Cabello quiere hacer todo legal, esa no era la forma.

En consecuencia al detener el paso siguiente, para mi es obvio que hubo un pacto ¿De quién es la pregunta?.

Si el que hizo el pacto fue Capriles, podrían haber negociado el regreso para su control de las siglas de PJ y cesar todas las causas en contra de su gente.

Es evidente que Rafael Ramírez está comprometido con Borges y Juan Pablo Guanipa y no con Capriles. En los diferentes directorios vía zoom ha quedado reflejado.

El nuevo “encargado” y no “temporal”, como erróneamente señalaron hoy en la cesión donde se designó por tres meses a un director, ¿a quién responde?.

Si respondiera a Capriles ¿hubiese sido designado?

Si el designado hubiese sido Pablo Pérez, bajo una excusa de que no era director y por eso no podía, sospecharía de Capriles, porque el exgobernador es pieza clave del líder de Primero Justicia.

Además del alcalde hay otros directores detenidos, por cierto denunciados por nosotros en esta columna.

Uno de ellos Pedro Guanipa, hermano de Tomas y Juan Pablo.

Por lograr la libertad de un hermano, torturado y vejado en una cárcel conocida no por buenos tratos, yo haría lo que fuera, delataría a quien sea.

Vale aclarar que estamos perfectamente convencidos que el alcalde anterior Willy Casanova y los concejales cometieron actos de corrupción pero ¿eso legitima cometerlos también? Si eso pensamos, ¿en qué nos diferenciamos de los chavistas?

Y ¿Por qué salvo una o dos cositas, no fueron denunciadas las autoridades anteriores de manera contundente?

REGIONES

TRUJILLO:

Recibo denuncia: Municipio Pampán del Estado Trujillo-Venezuela. El Genocida Régimen Venezolano a través del mayor Gerardo Márquez, gobernador del estado. A través de sus órganos de represión y con la ayuda de los líderes de base del PSUV: jefes de calle, de UBCH, de CLAP,; “sapos al estilo cubano” que identificaban a quien arrestar y aterrorizar; quieren acabar con la oposición..

Los días 19, 20 y 21 de Julio semana previa a las elecciones, los organismos de represión hicieron visitas de advertencia en casas de dirigentes y testigos de la oposición, contrarios al régimen.

Pero el 28 de Julio en el Municipio Pampán se ganaron en 99% de las mesas, con “Acta” en las manos demostramos, que Edmundo González Urrutia fue electo como presidente de Venezuela y se ratificó el liderazgo de María Corina Machado.

Entre la noche del 28 y la madrugada del 30 fueron secuestrados varios jóvenes, que sin tener antecedentes penales, fueron declarados “terroristas de Estado” y pasados a la cárcel de Tocuyito.

Yanis Eduardo Castellanos Duque 18.734.115, Uvencio Pacheco 23.596.745, Javier A Carlos Edicto Araujo Peña. 18.925.393, Elian Alfredo Calderón Peña. 31.765.159, Javier Eugenio Azuaje Pacheco. 29.541.298, Yasneidy Andreina Castellanos Duque 25.006.390. Esta en el Destacamento 15 GNB santa cruz – Valera

Perseguidos políticos: Adriano Ruiz.Asesor PUD. Coach, Formación electoral, Ernesto Adolfo Marín 26.591.057, Sec.Reg. Juvenil Somos Trujillo.ONG. Eduardo Marin 5.353.774, Sec.Org.Municipal Somos Trujillo. Fredy Andrade Coordinador electoral c.v. Nelson Araujo Coordinador c.v. Bajo acoso de los organismos de seguridad del régimen y amenazas de arresto han sido obligados al resguardo o exilio.

ZULIA

No obstante lo señalado ut-supra, me alegra la designación de Adrián Romero. Conocido en la Universidad como “Cabeza e Caja”. Excelente funcionario y muy leal, y aunque su compromiso es con un adversario mío, igual lo respeto y le deseo lo mejor.

Adrián Romero Alcalde Encargado de Maracaibo

Estoy seguro que hará los cambios necesarios y corregirá los “entuertos”.

Adrián sabe que “la mujer del Cesar no solo debe ser, también debe parecer”.

FUNCIONARIOS (Escoltas) de la gobernación detenidos. Señalan que el gobernador no ha hecho ni dicho nada.

No puede hacerlo porque los personajes según la información que manejamos, vendían armas y municiones.

Me parece lógica la postura de Manuel Rosales.

Lo que sí creo es que el gobierno nacional le está enviando avisos a Rosales.

¿Qué decidirá? Solo él lo sabe.

CONCEJALES DE MARACAIBO

Juramentación del Alcalde Encargado de Maracaibo Adrián Romero por parte del Concejal José Bermúdez

Algunos hicieron referencia a sus menciones. Otros ganaron el premio ADULACIÓN DEL AÑO. Sentí tristeza por el bajo nivel conceptual y político de los mismos.

Quizá por ello, salvo uno o dos, nadie los conoce.

El Presidente del Concejo que dejó claro que a partir del 02 de diciembre el turno es para él, mostró un gran irrespeto hacía la cámara, vestido de muy mala manera. Parecía chavista. Vale reconocer que mantuvo la calma durante toda la sesión, empero se le vieron en la última intervención las costuras.

Hemos retrocedido.

Vi a otro que después de andar en los buses de ruta 6, ahora hasta la hija tiene chofer y se ha comprado varias casas y por supuesto, igual sigue ingiriendo mucho licor a diario, supongo que de “birras” paso a 12 años mínimo.

Nada aportaron en sus discursos ninguno de los bandos.

Me lamenta los que lo vieron por youtube y no los que asistieron a la sesión pues fue obvio que ellos eran militantes y no público imparcial.

¿Por qué todos esos dirigentes no asistieron en días anteriores para enfrentar al SEBIN?

Vi a muy pocos.

Si unas 3 mil personas hubiesen salido a defender al Alcalde quizá otra fuera la realidad.

Vi a muchos con traje que lloran como “mujeres lo que no supieron defender como hombres”.

Los vecinos necesitan defensores no practicantes de elogios.

El Alcalde Ramírez no niego que tiene muchas cosas buenas que ha hecho pero hay otras (bastantes) donde no se molestó en iniciar ninguna averiguación.

Por ejemplo la muerte de un policía municipal por un empresario borracho.

Destituir a un funcionario de su entorno que también ebrio destrozó un vehículo y un bien público.

La matraca con las partidas y documentos de las jefaturas civiles en dólares.

La venta irregular de ejidos.

Entre otras muchas.

El servicio de recolección ha mejorado, después de más de tres años de gestión. Aún recordamos los bonches de Oscar Zerpa y la pésima actuación de un tal “falito”.

TOP SECRET: Durante la reunión “ON LINE” de Primero Justicia para discutir y decidir el nombre del encargado de la alcaldía, se habló de unos 500 mil dólares que fueron entregados a…de otros 300 mil que se llevó b…y de otros miles de dólares de una empresa que funcionaba al mando de alguien de La Concepción…

Juan Pablo Guanipa desde la Embajada Chilena operó el nombre que él quería. En esa embajada hizo muchas operaciones Roberto Enriquez y le curaron un vicio a Freddy Guevara.

La Delsa opera desde la embajada…pero

Se me acabó el papel…

