(24 de julio del 2023. El Venezolano).- Con una diferencia de 330 mil votos con respecto al PSOE, el PP ganó las elecciones pero no así la mayoría absoluta que aspiraba para poder hacer gobierno con su aliado VOX, que sufrió una debacle, perdiendo 19 escaños.

A pesar de todas las encuestas, el PSOE ha dado una gran demostración de resistencia y de anclaje histórico. Y mientras el bloque PP-VOX obtuvo 171 escaños, el bloque Psoe-SUMAR llegó a 172. Sin embargo, si se repite la misma coalición que ha estado en el gobierno, contando con la abstención de JuntsXCatalunya y sin repetir las elecciones, Sánchez lograría mas de 176 escaños, lo que le permitiría formar un nuevo gobierno.

Es evidente que no estamos en el final de esta competencia electoral . Cuando Feijóo concluya las negociaciones con los distintos actores y no logre los votos necesarios para ser presidente del gobierno, le tocará el turno a Pedro Sánchez que buscará una fórmula democrática para sumar los escaños necesarios y tendrá la oportunidad de formar gobierno. Si Sánchez no lo lograra, habría bloqueo y tendrían que repetirse las elecciones.

– En España, existe una monarquía parlamentaria, por lo que no siempre gobierna la lista que saca más votos. Es imprescindible lograr una mayoría de 176 escaños en el Congreso de los Diputados.