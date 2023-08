(16 de agosto del 2023. El Venezolano).- Juan Vené quien además es articulista de nuestro grupo editorial El Venezolano por más de 20 años ha afirmado que Miguel Cabrera es un pelotero de pocas habilidades pero muy buen bateador, y tiene muchas probabilidades de llegar al Salón de la Fama.

Indica que, probablemente si Cabrera se retira, la elección sería para el 2029 y él presume no poder darle su voto.

Aclaró que descarta esta posibilidad no por nada malo, si no que presume que para ese año ya él no esté en ese plano… es por eso que, envía este mensaje a tantos mentirosos que han desvirtuado sus declaraciones.

Esta entrevista exclusiva fue realizada por nuestro gran amigo Franklin Virguez.