(1 de dicembre del 2023. El Venezolano).- El 8vo vuelo de deportación de Estados Uninods llegó a La Habana este jueves 30 de noviembre.

Se conoció que el vuelo devolvió a la isla a 37 cubanos que intentaron entrar a EEUU de menera irregular o sin autorización.

“Por favor, que no me alejen de mi niña, no me alejen de mi mamá, de mi abuela, de mi esposa, de mis seres queridos”, era la petición de Yoan Enriquez desde un centro para migrantes donde permaneció recluido durante los últimos 15 días, hasta que este jueves por la mañana abordó un vuelo de deportación a Cuba.

Melissa Vera, esposa del cubano deportado, cuenta que todo cambió en “lo que parecía ser una cita de rutina en las oficinas de inmigración, en Tampa”. Sin embargo, el joven que cruzó la frontera hace casi tres años, no pudo regresar a casa con su familia incluida su bebé de solo tres meses de nacida, reseñó Telemundo 51.

Vera relata: “Cuando Yoan cruzó la frontera, los oficiales de inmigración dijeron que no había pasado su entrevista de miedo creíble, le entregaron una I-220B, una orden de deportación que hasta hoy, no se había hecho efectiva”.

La esposa del cubano deportado comenta que “su abogado intentó detener la deportación por razones humanitarias, pero a través de este documento, el servicio de inmigración y control de aduanas negó esa solicitud”.

Los vuelos de deportación a Cuba se retomaron el pasado mes de abril. En su gran mayoría, los deportados son balseros o migrantes que permanecen en libertad bajo supervisión.