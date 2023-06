(01 de junio del 2023. El Venezolano).- Parroquia 23 de enero, Agua Salud, Baruta y Prados del Este, son algunas de las zonas caraqueñas a las que Lion Lázaro ha llevado su música las últimas semanas, ello con la finalidad de regalar alegría a los venezolanos y seguir posicionando su más reciente sencillo “Muevelao”.

“Estoy muy feliz con la receptividad que he tenido en cada lugar que he llegado, la gente no sólo corea a todo pulmón ‘Muevelao’, sino que me han pedido interprete otras canciones de mi repertorio y eso me llena de satisfacción porque he sentido que mi trabajo, paso a paso, se ha ido posicionando de manera contundente”, dijo Lion.

El conocido intérprete de salsa también alegó que no sólo será Caracas la que disfrutará de sus temas en vivo, pues también visitará varias ciudades del país próximamente. “Estuve en Maracay y fue increíble, por ello decidí ir a cantar en otras regiones de Venezuela”, agregó.

Hay que hacer saber que el pasado miércoles 31 de mayo, Lion Lázaro estuvo en el IND (Instituto Nacional de Deportes) -Caracas- como invitado especial en la 29° edición del “Día del desafío”, una campaña mundial para incentivar la práctica de deportes y actividades físicas realizada por instituciones públicas y privadas en 14 países de América Latina. “Es una actividad que se realiza en varias ciudades de Venezuela y el mundo, y me enorgullece que ‘Muevelao’ haya sido escogida como la canción oficial de este evento en nuestro país”, confesó el salsero.

Entre las próximas presentaciones de Lion se encuentran: su participación el show de Oscar D’ León y La Dimensión Latina en La Guaira (16 de junio) y el concierto “La Salsa vuelve a Caracas” el venidero 15 de julio en el Estacionamiento del Poliedro de Caracas, donde compartirá tarima con grandes exponentes del género como: “Los hermanos Lebrón”, Domingo Quiñones, Charlie Aponte, Ray De La Paz, Mickey Taveras y Nino Segarra.

Pueden estar al tanto de sus próximos conciertos, lanzamientos y planes a través de su cuenta oficial en Instagram @lionlazaro.