(20 de noviembre del 2025. El Venezolano).- Los líderes que participaron en la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) celebrada el lunes y martes en Río de Janeiro no le prestaron atención al presidente estadounidense, Joe Biden, asegura una publicación del diario The New York Times.

En su discurso, en el que mencionó que sería su última cumbre, Biden sostuvo: «Hemos progresado juntos, pero los impulso a que sigan adelante, y estoy seguro de que lo harán, independientemente de que yo los impulse o no».

En relación con estas palabras, «Biden parecía tener razón: los presidentes y primeros ministros que se reunieron en Brasil para mantener conversaciones en la cumbre del G20 estaban listos para seguir adelante sin él. En algunos casos, literalmente», afirma la publicación, y menciona el momento en el que el presidente de EE.UU. queda fuera de la foto oficial del evento.

Las cámaras capturaron al mandatario acercándose al lugar de la instántanea segundos después de que fuera tomada, cuando los demás líderes ya se estaban marchando.

Asimismo, el medio señala que, aunque Biden intentó promover su visión del mundo en la cumbre, los jefes de Estado allí presentes ya se encuentran centrando su atención en la Administración estadounidense del presidente electo, Donald Trump, que asumirá el próximo enero.