(18 de mayo del 2023. El Venezolano).- Tras la aprobación de La ley de inmigración SB 1718 firmada por el gobernador de Florida, Ron De Santis, la cual entrará en vigor el primero de julio, muchos trabajadores de la industria agrícola están optando por buscar otras opciones y mudarse de la Florida. Otros, quieren esperar a ver qué pasa en las próximas semanas.

Estos trabajadores dicen saber la importancia de su papel como agricultores en varios sectores de la Florida. Es una industria que genera más de $7.5 mil millones de dólares al estado, pero que podría verse afectada tras la firma de la Ley SB 1718.

Hablamos con un migrante indocumentado quien nos dijo que justo dejó su trabajo y se prepara para mudarse. “Yo voy ahorita para Nueva York. Dejé botado el trabajo. mi jefe tenía 50 gentes trabajando solo quedaron 10”, dijo.

En una frase, si el campesino no trabaja, la ciudad no come. Así, muy claro tienen estos trabajadores la importancia de su papel como agricultores en varios sectores de la Florida, reseñó Telemundo 51.

“La economía no se levanta si no es por nosotros los mexicanos, porque realmente no se mira ni un americano que ande recogiendo la cosecha”, dice Francis, una trabajadora agrícola consultada sobre la ley.

“Si no hay inmigrantes, no vamos a hacer nada y se va a echar a perder la cosecha y va a haber mucha pérdida”, señala Claudia Chávez.

“Lo que nosotros queremos es que nos apoyen, que no, que no nos espante”, agrega Francis.