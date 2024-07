(30 de julio del 2024. El Venezolano).- El político opositor Leopoldo López aseguró que Venezuela vive “el inicio del fin de la dictadura de Nicolás Maduro”, pues “el fraude es insostenible” ante la evidencia con la que cuenta la oposición.

Estas declaraciones las ofreció en entrevista con Fernando del Rincón de CNN, en la que destacó que “la gente votó ayer y votó masivamente. Fue algo inocultable. (…) Ayer se puso en evidencia esa voluntad. Y hoy se puso en evidencia la voluntad de los venezolanos de defender y de cobrar esa victoria”, aseguró. “Es el inicio del fin de la dictadura de Nicolás Maduro, no tengo duda”.

Agregó que “la dictadura de Maduro está tratando de imponer lo imposible”, pues la oposición tiene evidencia que demuestra su triunfo electoral.

María Corina Machado y Edmundo González aseguraron en conferencia de prensa que su equipo trabajó durante más de 12 horas para la creación de una página web que alberga los resultados de las actas electorales y muestra una contundente victoria de la oposición venezolana: 73,2% de los votos, en contraste con el 44,2% que le adjudica el Consejo Nacional Electoral.

“Estamos en la presión de cobrar la victoria con las actas y con la gente. (Tenemos) las actas en mano, con más de 73% y tenemos a la gente en la calle masivamente”, aseveró López en CNN.

Añadió que la oposición “va a presentar con detalle cada una de esas actas”, lo que va a aumentar la presión nacional e internacional sobre el régimen.

“Este fraude no es sostenible porque Maduro contaba con algo que ya no tiene. Ya no hay miedo de la gente. La gente perdió el miedo. Maduro puede estar dispuesto a reprimir, pero la gente ya no tiene miedo y va a continuar este proceso hasta que se inicie la transición a la democracia”, dijo a Fernando del Rincón de CNN.

López destacó el porcentaje de votos que se adjudica la oposición (el 73,2%) y aseguró que “en su mejor momento, Chávez sacó 56% de los votos” y que, en esta elección ” se volteó esta base que alguna vez tuvo el chavismo”.