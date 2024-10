(17 de octubre del 2024. El Venezolano).- Lehman Center for the Performing Arts se enorgullece en presentar a JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ “EL PUMA” el sábado 26 de octubre de 2024, a las 8 PM. Como cantante y actor venezolano que ha resistido la prueba del tiempo, EL PUMA ha cautivado a los fanáticos durante seis décadas con baladas icónicas como “Culpable Soy Yo,” “Dueño De Ti,” y “Agárrense De Las Manos.”

El Lehman Center for the Performing Arts está ubicado en el campus de Lehman College/CUNY en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Las entradas para JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ “EL PUMA” el sábado 26 de octubre de 2024, a las 8 PM (VIP $125, $95, $75, $60, $50) pueden comprarse llamando a la taquilla del Lehman Center al 718-960-8833; Para Español: 718-960-8835 (de lunes a viernes, de 10 am a 5 pm, y comenzando 4 horas antes del inicio del espectáculo los fines de semana), o a través de la web en https://www.lehmancenter.org/events/el-puma. El Lehman Center es accesible por los trenes #4 o D hasta Bedford Park Blvd. y está cerca del Saw Mill River Parkway y la autopista Major Deegan.

Los asistentes que compren entradas VIP (primeras 9 filas del centro de la orquesta) están invitados a una recepción especial a las 6:30 pm el día del espectáculo. Habrá bebidas y aperitivos proporcionados por Havana Café.

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, conocido como EL PUMA, comenzó su carrera a principios de la década de 1960 con el grupo Los Zeppys antes de unirse a Billo & His Caracas Boys, donde desarrolló su distintiva voz de tenor. Su carrera en solitario alcanzó nuevas alturas en las décadas de 1970 y 1980 con éxitos como “Dueño de Nada,” “Baila Mi Rumba,” “Pavo Real,” y “Agárrense de las Manos,” todas las cuales dominaron las listas de música latina. El éxito internacional de EL PUMA llegó con álbumes como El Hombre en la Cima (1972), De América… (1976), y Una Canción de España (1977). El sencillo principal de Una Canción de España, “Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor,” se convirtió en un éxito masivo e incluso inspiró la popular telenovela Cristina Bazán, en la que actuó junto a Johanna Rosaly. Este papel le abrió puertas internacionalmente y lo llevó a firmar con la división española de Ariola Records. Entre 1979 y 1997, EL PUMA acumuló seis discos de platino y nueve de oro. Su álbum de 1982, Dueño de Nada, producido por el reconocido Manuel Alejandro, encabezó las listas internacionalmente y fue multiplatino. Este álbum también marcó el inicio de una relación productiva con CBS Records, que llevó a cinco álbumes consecutivos en el Top Ten, incluyendo L’Ídolo en 1986.

En 2019, EL PUMA regresó con el álbum Agradecido. Lanzado bajo Sony Music Latin y aclamado por Billboard como «una celebración sincera de la vida, el legado y la gratitud«, el álbum presenta colaboraciones con la Orquesta Filarmónica de Praga y temas destacados como “Venezuela” y “El Hombre Que Mereces.” A lo largo de su carrera, EL PUMA ha grabado más de 60 álbumes, colocado más de 21 sencillos en las listas latinas, y ha recibido numerosos honores como el Premio ACE y varios Billboard Latin Music Awards.

Además de su carrera musical, EL PUMA apareció en más de 35 telenovelas, películas y series internacionales. Protagonizó Cristina Bazán (1977) y Una Muchacha Llamada Milagros (1972), donde ganó el apodo de “El Puma.” Su carrera actoral incluyó papeles en Trópico (2007) y Gabriel (2009), y fue anfitrión de Disco de Oro para Televisión Azteca en 2007. También fue juez y coach en La Voz Perú (2013), La Voz Argentina (2012) y el programa de baile colombiano La Pista (2013).

