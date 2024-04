(12 de abril del 2024. El Venezolano).- La Cámara de Representantes de Tennessee ha aprobado este jueves con 75 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones un proyecto de ley que prohíbe contraer matrimonio entre primos hermanos, que ya contaba con el apoyo unánime del Senado estatal. Ahora, la propuesta legislativa se presentará ante el gobernador republicano Bill Lee, cuya firma falta para que se convierta en ley.

“Espero que sea seguro decir que en 2024 podemos cerrar esta laguna”, declaró Darren Jernigan, el autor de la legislación, quien recordó que un dictamen del fiscal general de 1960 determinaba que la ley de Tennessee de 1820, que restringía algunos matrimonios entre familiares, no impedía que se casaran primos hermanos.

El legislador republicano Gino Bulso, que votó en contra del proyecto de ley, expresó preocupación por el impacto de la medida en las parejas homosexuales e intentó promover una enmienda que garantice el permiso de contraer matrimonio entre primos hermanos si la pareja pasa primero por un asesoramiento genético.

Bulso argumentó que no existe riesgo alguno de que nazca un bebé con defectos congénitos en una pareja gay incluso si los dos hombres son primos hermanos, pero no logró convencer a sus colegas, quienes no respaldaron su enmienda. Jernigan, a su vez, le respondió que la propuesta legislativa no viola el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que legaliza el matrimonio homosexual.