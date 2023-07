(12 de julio del 2023. El Venezolano).- El martes quedó conformado el Consejo Político Internacional del Comando de Campaña María Corina bajo la dirección de Antonio Ledezma. El ex Alcalde Metropolitano de Caracas y líder del partido Alianza Bravo Pueblo será el coordinador del equipo que asumirá la articulación de aliados y miembros de la comunidad internacional, así como la difusión del mensaje de la candidata en distintos espacios fuera de Venezuela.

“Este consejo político internacional se avocará a cumplir la misión que nos ha encomendado María Corina: relataremos las verdaderas causas y consecuencias de la catástrofe humanitaria que escarmienta a los venezolanos y dispondremos los argumentos válidos que dan lugar para tener a ese régimen y a sus socios como una amenaza para la estabilidad de nuestro hemisferio”, expresó Ledezma en el video de su anuncio.

Además, explicó que reafirmarán su condena a las inhabilitaciones políticas y denunciarán la violación de los derechos humanos de más de 10 millones de venezolanos que no pueden votar por el cierre del Registro Electoral, al tiempo que trabajarán por garantizar el respaldo de la voluntad popular mediante una “capacitada” observación internacional durante los procesos de votación, escrutinio y auditoría de las elecciones.

Junto a Antonio Ledezma también se integraron a este Consejo Político otros 16 venezolanos: Humberto Calderón Berti, Diego Arria, Carlos Blanco, José Rodríguez Iturbe, María Alejandra Aristeguieta, Beatríz de Majo, Adriana Vigilanza, Vladimiro Mujica, Adolfo Salgueiro, Carlos Ortega, Milos Alcalay, Juan Fernández, Elizabeth Burgos, Patricia Betancourt, Juan Pablo García y Richard Blanco.

Esta instancia forma parte de la Coordinación Internacional del Comando de Campaña María Corina, liderada por Pedro Urruchurtu, y es el primero de una serie de anuncios que se harán en los próximos días sobre los dirigentes que asumirán la articulación política internacional.

“Sumamos a gente que tiene un desempeño desde la ética y que se han consolidado en sus diferentes campos de acción. Vamos a multiplicar nuestro mensaje y a articular por el mundo para tener un impacto importante de cara al 22 de octubre. No es solo que María Corina gane las primarias, sino llevarla a la Presidencia de la República”, sostuvo Urruchurtu durante la presentación oficial del Consejo Político Internacional.

Por su parte, Magalli Meda, jefa de campaña del Comando María Corina, celebró la incorporación de estos 17 venezolanos y añadió que se abre una etapa de articulación política de altura y gran importancia. “Es una lucha que nos permite abrir los espacios para conquistar la libertad. Llevamos una campaña con los mejores venezolanos, dentro y fuera de nuestro país”, dijo.

Tres mensajes al mundo

María Corina agradeció el respaldo de este grupo de ciudadanos y manifestó su respeto por cada uno de esos venezolanos: “Son venezolanos honorables, con enorme talento demostrado a lo largo de una vida de muchísimo trabajo, pero que sobre todo han demostrado un enorme compromiso y el destino de Venezuela. Me siento honrada y agradecida porque cada uno asuma estas responsabilidades para luchar juntos en esta etapa emocionante y apasionante”.

De igual forma, aseguró que este lanzamiento demuestra la importancia que tiene para su campaña la reunificación de los venezolanos y recordó los tres mensajes que el mundo debe tener claros. “Logremos entre todos que el mundo entienda que Venezuela despertó, que la fuerza ciudadana que se contagia es indetenible y que nos unifica el anhelo de traer a nuestros hijos de vuelta a casa; que el 2024 será el año de cambio político en Venezuela y que sabemos que vamos a ganar y cobrar, y que Venezuela va a tener un gobierno amplio, honrado y eficiente, que va a colocar a la persona y a la familia en el centro de su desarrollo”.

Finalmente, Ledezma se refirió a la creación de este Consejo Político como la prueba de que para María Corina sí cuentan los desterrados y “ella encabeza un poderoso movimiento de renovación de la esperanza para salir de la autocracia y recuperar la libertad”.

“Seremos sus altavoces, pero con una narrativa coherente y expandida con lealtad al pensamiento y las ideas de María Corina. Hablaremos con personalidades y líderes de ONGs, siempre relatando la verdad de nuestra tragedia, presentando con lujo de detalles las ideas y proyectos que encarna María Corina. Mostraremos su auténtica y coherente semblanza”, expresó.

Antonio Ledezma también hizo su propia definición de la frase “hasta el final” acuñada por María Corina y explicó: “Hasta el final es no rendirse jamás; es no darle la espalda a los ciudadanos que se han vuelto a animar, esperanzados a enfrentar las arbitrariedades del régimen autoritario; es no tolerar que sea el régimen el que imponga caprichosamente al candidato presidencial de la resistencia. No estamos como espectadores de un juego de béisbol para ver cómo se designa a trastienda a un bateador designado que juegue para los dos equipos. Hasta el final es perseverar y resistir para impedir que el autoritarismo siga haciendo lo que le venga en gana en los procesos de votación, escrutinio y auditoría. Hasta el final es mover cielo y tierra para hacer respetar la voluntad soberana de los venezolanos. Es luchar, ganar y hacer efectiva la victoria”.