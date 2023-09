(20 de septiembre del 2023. El Venezolano).- 14 venezolanos destacan entre los nominados a la edición 24 de los Premios Latin Grammy, que se entregarán el 16 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, España. La primera ceremonia fuera de Estados Unidos.

En esta edición, el venezolano con más nominaciones es Lasso con tres candidaturas. El cantante está postulado en las categorías Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Pop/Rock, todas por «Ojos marrones». En las dos últimos apartados también están postulados, como compositores, Luis Jiménez y Agustín Zubillaga por el mismo tema.

Elena Rose destaca en la categoría a Compositor del Año por temas como «Arranca», de Becky G; «Cupido», de TINI; «Permanente», de Lagos; entre otras.

En la categoría a Mejor Nuevo Artista está postulada Joaquina, quien compite junto a Borja, Conexión Divina, Ana Del Castillo, Natascha Falcão, Gale, Paola Guanche, Leon Leiden, Maréh y Timø. La artista también figura en el apartado a Mejor Álbum Cantautor por Los mejores años.

Akapellah está nominado en las categorías Mejor Álbum de Música Urbana, por Xtassy, y Mejor Canción de Rap/Hip Hop, por «Pá Ganá»; mientras que Danny Ocean figura en Grabación del Año, por «Correcaminos» ft Alejandro Sanz.

Por su parte, La Vida Boheme destaca en la categoría Mejor Canción Alternativa por «Aleros/Pompeii», de su cuarto disco Caribe, Caribe; mientas que Jorge Glem está nominado en el apartado Mejor Álbum Instrumental por Brooklyn-Cumana junto al estadounidense Sam Reider.

En la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica destacan la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar por Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus, el pianista Kristhyan Benitez por Afro-Cuban Dances, y Pacho Flores por Estirpes. El reconocido trompetista también está nominado en la categoría Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por Concerto Venezolano de Paquito D’Rivera.

Juan Carlos Pérez Soto está nominado en las categorías Mejor Álbum Cantautor por El equilibrista, y Mejor Canción Cantautor por «Tu historia, la mía y la verdad». Gonzalo Grau destaca en el apartado Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por Aroma a distancia.

El Nacional reseñó que el productor mexicoamericano Édgar Barrera y los colombianos Camilo, Karol G y Shakira lideran esta edición de los Latin Grammy con 13 y 7 nominaciones, respectivamente. Les siguen el argentino Bizarrap con seis, y el español Pablo Alborán y el puertorriqueño Bad Bunny con cinco cada uno.

ESTAMOS NOMINADOS A 3 GRAMMYS INCLUYENDO GRABACIÓN Y CANCIÓN DEL AÑO!!!!!

QUIERO LLORAR PARA SIEMPRE NO PUEDO CREER ESTA VAINA!!!!



GRACIASSSS @LatinGRAMMYs !!



COÑO DE LA MADRE VALE QUE ES ESTOOOOO🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪😭😭😭😭 — lasso (@LassoMusica) September 19, 2023