(15 de septiembre del 2023. El Venezolano).- Luego de que Jaime Maussan,ufólogo y periodista, presentara en el Congreso de México a las supuestas ‘momias humanoides Nasca tridáctilas’ (con tres dedos) halladas en Perú, han surgido una serie de dudas sobre la autenticidad de estos especímenes. Esta historia ha vuelto a poner a nuestro país en el centro de atención, un relato que previamente ya había captado interés en la opinión pública y de expertos.

Es innegable que nuestro país ha sido testigo de innumerables descubrimientos históricos que han dejado una huella imborrable. Desde la antigua civilización de Caral, la más antigua de América, hasta los enigmáticos incas con su majestuoso Machu Picchu. Sin embargo, ciertas malas prácticas están poniendo en riesgo nuestra imagen. Esto se debe en gran parte al resurgimiento de la historia de los supuestos ‘extraterrestres’ hallados en Nasca en el año 2017.

La verdadera historia de las momias tridáctilas de Perú

Fueron en total cinco ejemplares hallados entre las ciudades de Palpa y Nazca, muy cerca de los geoglifos. Los especímenes que hoy se encuentran en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) fueron catalogados en el 2017 como ‘el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI’ debido a que algunos pseudocientíficos sugirieron que se trataría de ‘alienígenas’.

Las momias exhiben tres dedos en cada mano, cráneos alargados y torsos estrechos, lo que lleva a algunas personas a especular que podrían ser entidades extraterrestres. Además, se plantea la teoría de que las Líneas de Nazca, representaciones de animales, plantas y formas geométricas trazadas en la superficie terrestre, fueron hechos por seres de otro mundo. Algunos incluso sugieren audazmente que funcionaron como plataformas de aterrizaje para naves alienígenas.

No obstante, el hallazgo de los cinco especímenes de supuesta procedencia extraterrestre fue desmentido por el World Committee on Mummy Studies, una de las organizaciones más importantes en el estudio de momias, así como por otros expertos en el tema.

Por ejemplo, el Ph.D. Rodolfo Salas-Gismondi, experto afiliado a la División de Paleontología del American Museum of Natural History en Estados Unidos, quien explicó que las manos y los pies de estas momias son en realidad restos humanos a los que les amputaron los dedos en los bordes para lograr esa peculiar apariencia ‘alienígena’.

“Concluyo que los tres dedos en la mano son el resultado de retirar falanges y metacarpos de los dedos pulgar y meñique. Los pies habrían sufrido las mutilaciones, además del corte de la piel y tejido blando del pie detrás de los dedos, produciendo un pie con dedos extremadamente largos, sin planta unificada de apoyo y funcionalmente inútiles”, indicó en un artículo, reportó Infobae.

Además, en el año 2020, el arqueólogo forense Flavio Estrada, quien investigó los cadáveres en nombre del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Perú, ofreció una detallada conferencia en la que argumentó que los supuestos extraterrestres eran en realidad restos de seres humanos prehispánicos que habían sido sometidos a alteraciones con fines de lucro.

Momias de Nasca

“Los restos de presuntos alienígenas son creaciones fabricadas con huesos de animales y humanos unidos con pegamento sintético. Estos, a su vez, han sido cubiertos por una mezcla de fibras vegetales y adhesivos sintéticos para simular un tipo de piel. Se establece la manufactura de reciente data”, dijo.

De igual forma, el médico y antropólogo físico Guido Lombardi, quien ha estudiado momias en Perú y en el mundo, indicó que los individuos de tamaños adultos son seres precolombinos “que han sido modificados con fines comerciales, y las supuestas momias pequeñas son estructuras que han sido armadas”.

¿Qué dijo Jaime Maussan en el Congreso de México?

El último miércoles, el periodista mexicano presentó a dos restos momificados de presunto tamaño infantil y de procedencia ‘alienígena’ aludiendo que son prueba suficiente para respaldar la existencia de vida extraterrestre. Al lugar asistieron varios especialistas de diferentes países, incluido un piloto militar que señaló que en el aire “se pueden observar estos fenómenos”, refiriéndose a las naves extraterrestres.

Jaime Maussan presentó cuerpos disecados de presuntos alíens. Foto: Cámara de Diputados

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que, después de desaparecer, no hay una evolución posterior”, dijo Maussan en el Congreso. “De acuerdo con la Universidad Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves que son estrellamientos, sino que son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, un alga fosilizada con 17 millones de años de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo, y, al desaparecer se fosilizó”, mencionó Jaime Maussan.