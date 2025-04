(30 de abril del 2025. El Venezolano).- El sábado 3 de mayo, Río de Janeiro será el escenario del show de Lady Gaga, una de las mayores artistas pop del momento, quien iluminará con su arte un escenario emblemático: la playa de Copacabana, sede de grandes celebraciones en la capital carioca.

La artista estadounidense llegó a Rio la madrugada de este martes (29) en un avión privado, y ya está alojada en el sexto piso del hotel Copacabana Palace, en unas dependencias de acceso restringido, con pileta privada y donde ya se alojaron estrellas como Madonna y los Rolling Stones.

El día del show, Lady Gaga bajará directo del hotel al backstage del escenario, sin pisar la avenida, que estará cerrada al tránsito. La prueba de sonido será este jueves.

Mayhem on the Beach, el espectáculo que presentará la artista estadounidense en Rio, podría ser similar al que presentó en Coachella el 12 de abril, y que recibió grandes elogios. Para su presentación del sábado 3 ya están preparadas una megapantalla 3D, 16 horas de nueve metros de altura que incluirán luz, sonido y exhibirán en el espectáculo a quienes estén más lejos del escenario.

La Municipalidad de Río de Janeiro prevé que el show será seguido por 1,6 millones de personas, y que tendrá un impacto económico inmediato de 113,6 millones de dólares sobre la economía de la ciudad. De la afluencia total se estima que 240.000 serán turistas, el 80% de ellos extranjeros, que contribuirán a dinamizar la economía local y a generar más empleo, consolidando la imagen de Río de Janeiro como capital cultural. La permanencia promedio de los turistas extranjeros que llegarán para el evento se estima en cuatro días, de acuerdo a las autoridades locales.

Lady Gaga no visitaba Brasil desde 2012, cuando incluyó a ese país como parte de su gira «Born This Way Ball». En septiembre de 2017, la cantante fue hospitalizada por fuertes dolores y canceló su concierto pautado para el Rock in Rio, por lo que se trata de un regreso muy esperado de la multifacética artista.

Los shows multitudinarios son una tradición en Copacabana. Algunos de los antecedentes más recordados son la presentación de Madonna, que convocó a 1,6 millones de personas en mayo del año pasado; los Rolling Stones en febrero de 2006 con 1,2 millones de asistentes y Rod Stewart (el concierto de rock gratuito más grande de la historia, según el Guinness World Record), en 1994.

Disfrutar de un show gratuito, en la playa de una artista global es una experiencia única, pero la visita a Rio puede reservar otros placeres que enumeramos a continuación.