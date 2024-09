(13 de septiembre del 2024. El Venezolano).- La Venezuelan American Chamber of Commerce en US, a través de su Vicepresidente y responsable del Comité Institucional, Leonardo Trechi, participó en una destacada reunión organizada por el Public Private Strategies Institute en Washington, D.C. Este evento reunió a representantes de cámaras de comercio y organizaciones dedicadas al desarrollo de pequeñas empresas en US, provenientes de Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Atlanta. La participación de nuestra Cámara en este encuentro fue una valiosa oportunidad para conectar con líderes empresariales, intercambiar ideas innovadoras y explorar posibles colaboraciones que impulsen el crecimiento económico y la creación de nuevas oportunidades para la comunidad empresarial venezolana en US.

Jeanette Quick, Deputy Assistant Secretary for Financial Institutions del Departamento del Tesoro de US, brindó una visión estratégica sobre cómo fortalecer las instituciones financieras para apoyar el desarrollo económico. Asimismo, Rachel McCleery, Senior Advisor del programa IRA, expuso los beneficios clave del Inflation Reduction Act, mientras que Karyn Bruggeman, Senior Advisor de la Office of Capital Access del Departamento del Tesoro, presentó programas esenciales para fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas.

Este evento fue tanto una fuente de información valiosa como una plataforma crucial para entablar diálogos con representantes de diversas organizaciones que trabajan por el bienestar de pequeñas y medianas empresas. A través de esta participación, la Cámara Venezolana Americana refuerza su compromiso con la comunidad empresarial venezolana, abriendo nuevas vías para mejorar los programas que impactan a nuestros emprendedores y pequeños empresarios.

Adicionalmente, fuimos partícipes del Southeast Regional Business Briefing en la Casa Blanca, un evento en el que funcionarios de la administración Biden-Harris presentaron las prioridades políticas económicas y el apoyo gubernamental a los propietarios de pequeñas empresas. Esperamos que este encuentro nos permita profundizar en las oportunidades y retos que enfrenta nuestra comunidad empresarial, así como fortalecer nuestras relaciones a nivel local y estatal.

La Venezuelan American Chamber of Commerce busca mantenerse como una plataforma que brinde apoyo continuo a nuestros empresarios y emprendedores, y que promueva su integración y éxito en el mercado estadounidense.

Adjunto encontrarán imágenes del evento y nota de prensa. Agradecemos su apoyo continuo y su interés en difundir las iniciativas que contribuyen al fortalecimiento de nuestra comunidad. Para más información, no duden en contactarnos.