(05 de octubre del 2023. El Venezolano).- El derechista Partido Popular (PP) de España arremetió este jueves contra el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, al asegurar que dos de sus ministros se habían reunido en secreto con el expresidente catalán y eurodiputado, Carles Puigdemont, en la embajada de Colombia en Bruselas.

La portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, le pidió al gobierno que rindiera explicaciones sobre la supuesta reunión, luego de dar por cierto un reporte publicado por el diario La Información.

No obstante, la información fue rápidamente desmentida no solo por la administración de Sánchez, que desde esta semana está negociando para intentar formar Gobierno para una próxima legislatura, sino también por la embajada de Colombia en Bruselas.

“No han ido a exigirle que vuelva a España”

Según la información que divulgó Gamarra, a esa reunión habrían acudido los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, y el de Presidencia, Félix Bolaños, para “cerrar” la amnistía para los encausados por el ‘proceso’ independentista catalán.

Puigdemont está autoexiliado en Bélgica desde 2017 para eludir la justicia española, tras el referéndum ilegal y el fallido intento de secesión de Catalunya.

Su partido, Junts per Catalunya, con siete diputados, tiene la llave para que Sánchez pueda formar gobierno y ha puesto la amnistía a los procesados por aquel referéndum de autodeterminación para dar su respaldo, lo que ha tensado el clima político en España.

“Estas informaciones exigen explicaciones por parte de ambos ministros del Gobierno de España. ¿Qué hacen dos ministros en funciones reuniéndose con un prófugo de la Justicia?”, se preguntó la portavoz del partido conservador. Y en esa línea, aventuró: “Parece ser que no han ido a exigirle que vuelva a España”, sino a “ofrecerle la amnistía a cambio de la Presidencia del Gobierno”.

“La prueba definitiva del bulo”

El gobierno tachó de “bulo” esa información y respondió con sorna a Gamarra.

“Y aquí la prueba definitiva del bulo que difunde hoy el Partido Popular”, escribió Bolaños en las redes sociales, en un mensaje acompañado por un fotomontaje en que se le ve a él saliendo de la Embajada de Colombia en Bélgica y a Gamarra espiando con unos prismáticos a pocos metros.

Poco después, la embajada de Colombia en la capital comunitaria también desmintió la reunión, a través de un comunicado difundido por las redes sociales.

“No es cierto que en las instalaciones de esta embajada se haya realizado” esa reunión, señaló el comunicado.

Una partida de ajedrez

En un principio, Sánchez, que tiene mejor sintonía con las fuerzas independentistas catalanas, vascas y gallegas, tiene más posibilidades éxito de en la investidura que las que tenía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero el panorama se le ensombreció un poco cuando se supo que, además de la amnistía, los independentistas reclaman a cambio de su apoyo fijar un marco para la futura celebración de un referéndum.

Sánchez, que tras los resultados electorales depende de una endiablada aritmética, ya dijo que no a esto último, pero dejó abierta la puerta para lo primero y dijo que “se está negociando”. Este jueves, Coalición Canaria (CC), que apoyó la investidura de Feijóo, ofreció su diputado a actual presidente en funciones para convertir a Puigdemont en un “actor secundario”.

Pero, según publicó más tarde La Vanguardia, Junts per Catalunya advirtió al Partido Socialista (PSOE) que sus siete diputados votarán sí o no, pero que no se abstendrán, con lo que la jugada de CC quedaría invalidada.

Todavía no hay fecha para la sesión de investidura, cuyo plazo límite es el 27 de noviembre. Si Sánchez no lo logra, habría nuevas elecciones, a celebrarse el 14 de enero.