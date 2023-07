(19 de julio del 2023. El Venezolano).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) puso en marcha un proyecto para fortalecer las operaciones digitales de 80 medios de comunicación latinoamericanos, una iniciativa financiada por Google, informó este miércoles la organización hemisférica.

La primera etapa del llamado Enhanced Fundamentals Lab (EFL) echó a andar esta semana con unos 40 medios, en su mayoría de Centroamérica y el Caribe, los cuales al final de meses de formación y asesoría podrán postularse a un fondo especial de 20.000 dólares que entregará Google News Initiative (GNI), de acuerdo a la SIP.

“Este apoyo a la innovación nos enseña que los medios y las grandes plataformas de distribución de la información podemos caminar juntos hacia la sostenibilidad y la preservación de los productos periodísticos como elementos ecualizadores de la democracia”, afirmó en un comunicado el presidente de la SIP, Michael Greenspon.

El titular de la SIP, y también director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agradeció el compromiso de Google, en especial a favor de aquellos países que no tienen acceso a programas de compensación por el uso de sus noticias, que ha sido uno de los largos reclamos de la organización con las firmas tecnológicas.

Por su parte, Rodrigo Bonilla, gerente de Relaciones con la Industria de Noticias para Hispanoamérica en Google, destacó que esta colaboración con una asociación de medios como la SIP permite desarrollar iniciativas “que respondan directamente a las necesidades más acuciantes de los medios de información de la región y del mundo”.

“Los desafíos que enfrenta la industria periodística son cada vez más complejos, y estamos seguros que a través de proyectos como este, así como a través del diálogo y la colaboración, podremos cimentar una relación de aliados que permita que los medios logren prosperar en la era digital”, agregó Bonilla.

El proyecto EFL consta de 3 etapas: capacitación y asesoría, profundización de la capacitación y mentoría y, finalmente, los proyectos de transformación digital.

La capacitación y asesoría corre a cargo de la empresa mexicana Marktube, la cual ya ha trabajado en proyectos de este tipo con medios locales y regionales en Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

La segunda etapa de esta iniciativa arrancará a comienzos de 2024 y se hará con otros 40 medios, en esta ocasión de América del Sur.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami.