(13 de agosto del 2024. El Venezolano).- La revista Time eligió a la vicepresidenta Kamala Harris, aspirante demócrata a la presidencia, como protagonista en su última portada.

La ilustración de Harris está acompañada del titular “Su momento”.

El reportaje recorre su ascenso a lo más alto de la boleta demócrata y los retos que enfrenta.

Harris anunció su apuesta a la candidatura demócrata después de que Biden se retirara de la contienda y la respaldara el 21 de julio.

Con la confirmación de su candidatura en la convención del Partido Demócrata, se convertiría en la primera mujer negra y la primera estadounidense de origen asiático en encabezar la boleta de un gran partido político.

Hija de inmigrantes de la India y Jamaica, Harris creció en Oakland y pasó gran parte de su carrera política en la zona de la bahía de California.

Anteriormente fue senadora, fiscal general de California y fiscal del distrito de San Francisco.

La campaña de 2024 ahora dependerá de si el expresidente Donald Trump puede frenar el gran comienzo de Harris, escribe Stephen Collinson en este análisis de CNN.

En tres semanas, Harris creó un potencial punto de inflexión, ofreciendo a los votantes una explosión de optimismo después de un período oscuro en la historia moderna con su mantra de que los estadounidenses “no quieren volver” al caos y la acritud del mandato de Trump.

CNN reseñó que su estrategia está funcionando, por ahora, y ha logrado que la carrera vuelva a ser un duelo muy parejo. Los promedios de las encuestas muestran que está revirtiendo los déficits de Biden. Por ejemplo, una encuesta de The New York Times/Siena College publicada el sábado no mostró un líder claro en los estados clave de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, una carrera más reñida que cuando Biden encabezaba la lista.

Pero las campañas nunca son estáticas, y si bien Harris puede beneficiarse de un período previo condensado a noviembre, todavía quedan casi tres meses por delante. Trump sigue siendo una fuerza política formidable y un oponente feroz. Y, tras haber unido a su partido en torno a él, especialmente tras el intento de magnicidio del mes pasado, todavía debería beneficiarse de factores estructurales, incluido el pesimismo de los votantes sobre la economía, que normalmente se esperaría que ayudaran a dar forma a la elección.