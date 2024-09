(13 de septiembre del 2024. El Venezolano).- Las violentas represiones policiales ordenadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en contra de las manifestaciones en Argentina, se transformaron en una grave crisis política luego de que se demostrara que los agentes lanzaron gases lacrimógenos a niños.

“El policía está para cuidarte, no para reprimirte”, afirmó una niña de 10 años que recibió gases directos en la cara, y que se convirtió en el emblema de la manipulación mediática que intentó realizar Bullrich para encubrir a los policías.

La niña contó en una entrevista que, después de la represión, amaneció con ardor en la cara y no fue a la escuela. También manifestó su sorpresa por el accionar policial.

“Pensé que se me iba a ir (el ardor) porque como nunca me tiraron gas fue una nueva experiencia. No me lo imaginaba, no creía que (los policías) fueran capaces de hacer eso, yo pensé que tiraban gas tiraban al aire, no a la cara”, explicó.

Luego advirtió que cuando vuelva a clases les contará a sus compañeros “lo malos que fueron los policías”, aunque aclaró que no tiene miedo y confió en que a partir de ahora ya no dispararán más gases lacrimógenos.

El escándalo va en aumento.“¡Fuera Bullrich!”, es el reclamo que se ha instalado en redes sociales y en algunos medios de comunicación, luego de la violencia institucional que las fuerzas de Seguridad repitieron el miércoles pasado en los alrededores del Congreso.

Violencia

Ese día, miles de personas marcharon para repudiar el veto del presidente de Javier Milei al aumento de las jubilaciones que había aprobado el Congreso.

Desde que Milei comenzó a gobernar, la violencia policial ha ido en aumento e incluye persecuciones y denuncias falsas contra los manifestantes y detenciones arbitrarias. En las últimas semanas, las víctimas fueron los jubilados que terminaron gaseados y golpeados incluso en el suelo.

Por eso la marcha del miércoles estaba cargada de un clima de fuerte tensión, ya que los jubilados volvieron a protestar a las afueras del Congreso, acompañados de múltiples organizaciones y de ciudadanos en general. Pero ese día los policías corrieron los límites y lanzaron gases lacrimógenos por lo menos a una niña y a un niño que iban acompañados de sus respectivas madres.

La ministra de Seguridad, a través de la prensa afín, trató de instalar la idea de que los gases habían sido disparados por los propios manifestantes. Para ello, envió falsos videos a los medios de comunicación.

La manipulación duró poco, ya que un rato más tarde aparecieron otras grabaciones que demostraban que la funcionaria mentía. Fue un límite, ya que incluso los periodistas oficialistas condenaron a Bullrich.

“Mentirosos”

“Espero que el presidente eche a la ministra”, afirmó el periodista ultraconservador Eduardo Feinmann, durante su programa en La Nación+, el canal mileísta de Argentina.

Visiblemente irritado, el conductor explicó por qué apoyó la primera versión del Gobierno, que se basaba en un video que culpaba a los manifestantes y que resultó ser falso.

“Si (el video) te lo manda el jefe de la Policía Federal que estaba a cargo del operativo, junto con la ministra, ¿crees que el jefe de la Policía se va a mandar solo?”, cuestionó al exigir que Milei despida a todos los funcionarios del Ministerio de Seguridad que armaron esta operación mediática para mentirle a la sociedad.

“A mí no me van a enchastrar, ni a mí, ni a mi equipo, ni a este canal. No nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa, de ‘fake news’. Si la ministra quiere salir al aire, que salga; si tengo que putearla, lo voy a hacer (…) son mentirosos, crápulas, no se juega ni con nosotros ni con la niña, porque la niña terminó siendo atacada por la propia policía, todos tienen que renunciar ahora, por mentirosos“, advirtió.

La ministra accedió al desafío y llamó por teléfono al periodista, en vivo, para negar las acusaciones sobre la manipulación.

“El Ministerio de Seguridad no envió ningún video a nadie, el tuit que yo mandé lo que hace es describir una situación respecto de la irresponsabilidad de la madre, de ninguna manera hicimos ningún tipo de operación”, afirmó, a lo que Feinmann le respondió que el video manipulado lo había enviado Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal.

“Nosotros nunca mandamos ese video. No voy a aceptar de ninguna manera que digan que somos mentirosos. No somos mentirosos, sabíamos que iba a explotar la violencia, nadie gaseó a una nena“, insistió Bullrich, a pesar de que las imágenes demostraban justo todo lo contrario.

“Error”

Jonatan Viale, otro de los periodistas oficialistas más famosos de este país, tuvo que disculparse por haberse prestado a la “operación” y también desmintió a la ministra, aunque en su caso no pidió que la echaran del cargo.

“Pido disculpas por el error cometido. Cuando uno comete un error primero hay que asumirlo, reconocerlo y después disculparse”, dijo durante su programa en el canal TN, en el que confirmó que el video que intenta culpar a los manifestantes había sido enviado desde el propio Ministerio de Seguridad.

“Lo que dijimos acá es que esa nena de 10 años que terminó llorando, con los ojos colorados, había sido rociada por gas pimienta por parte de un manifestante. Eso no fue así (…), la nena fue gaseada por un agente de la Policía Federal, por lo tanto lo que yo cometí es un error informativo”, explicó al lamentar haber confiado en la versión oficial, algo que hace de manera cotidiana.

En las redes sociales, en tanto, se viralzaron lemas como “¡Renuncia Bullrich”, “La mentira de Bullrich” y “Peligra el relato” para exigir el fin de las represiones y de la gestión de la ministra.

“No podés reprimir a una nena de 10 años”, “Tremenda mentirosa. Así es todo este gobierno saqueador”, “Que renuncie Patricia Bullrich. Encubrió el delito de la Policía que ella dirige”, “Defiende que le apunten a la cara a una nena”, “Sos una mitomana violenta que vas camino a producir una tragedia”, acusaron algunos usuarios en sus posteos.

El diputado Leandro Santoro, por su parte, demandó oficialmente la comparecencia de Bullrich para que explique tanto la represión como el operativo que llevó a cabo para ocultar la violencia policial.

“¿Qué autoridad del Ministerio es responsable de encubrir el episodio, ratificando el video falso que hicieron circular? ¿Qué medidas se van a tomar respecto de las autoridades policiales y políticas respecto del encubrimiento del hecho?”, cuestiónó el legislador.