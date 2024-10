(29 de octubre del 2024. El Venezolano).- El Doral se ha transformado en una ciudad más joven, segura, moderna y administrativamente exitosa, gracias a un gobierno que ha cumplido sus promesas y respetado la voluntad del electorado. La gestión de la Alcaldesa Christi Fraga ha sido la más destacada en la historia de la ciudad, logrando en tan solo dos años avances significativos en seguridad, desarrollo urbano organizado, la apertura del Gran Parque y el cierre del incinerador.

Por estas y muchas otras razones, en unas elecciones tan debatidas, la ciudad reitera su apoyo a Christi Fraga como Alcaldesa. Estoy convencido ya que no me he equivocado anteriormente; ganará este 5 de noviembre con más del 70% de los votos. Asimismo, el Concejal Rafael Piñeyro será reelecto en la silla 1, debido a su conexión con la comunidad y la falta de apoyo político de su oponente, donde la simpatía y el respeto del público están claramente del lado de Piñeyro.

En cuanto a la silla 3, la tendencia apunta a que la candidata Nicole Reinoso se alce como ganadora en la primera vuelta, ya que cuenta con una considerable ventaja en los porcentajes de las encuestas sobre los otros dos candidatos. La candidata opositora, aunque carismática, está asociada con un grupo de pensionistas corruptos que han demandado a la ciudad. Si avanza a la segunda vuelta, es probable que Nicole se imponga, ya que solo quedarían ellas dos como candidatas, y Nicole tiene una ventaja superior al 60%.

Si el candidato Juan Carlos Esquivel llega a la segunda vuelta, la situación podría volverse más compleja, siempre que logre atraer el voto de la vieja guardia. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de perder su base de apoyo, que aún lo relaciona con el fragismo. Por lo tanto, ya sea en la primera o en la segunda vuelta, Nicole mantiene la ventaja; de una forma u otra, será elegida Concejal en la silla 3, representando junto a las demás autoridades la nueva cara de una ciudad que, durante muchos años, se comprometió a hacer las cosas bien con decencia y transparencia en el Doral.