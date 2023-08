Laiza Linares realmente estaba pasando por un mal momento.

Yo siempre pienso que vivir siempre es la mejor opción y dado lo poco que se sabe, ante lo mucho que los intereses gubernamentales querían hacernos creer, poco podemos opinar sobre su condición psicológica.

No parecen verosímiles las versiones que circulan y mucho peor las que se atrevieron a ofrecer como noticia algunos medios de comunicación.

Otros más serios, simplemente hablaron de “muerte”, sin agregar ningún epíteto.

Fuimos los primeros en denunciar este hecho públicamente y ahora duerme el sueño de los justos.

Siempre he creído que un país desinformado, bien sea de modo interesado por presiones de los afectados o bien por menosprecio o falta de interés del público, es un país con mala salud social.

Quizá la gente no siente confianza en ninguno de los galenos que se ofrecen en la oposición tradicional o la “judicializada”.

No mencionó la estructura madurista o chavista, por ser obvio que la gente no los sigue, les teme y muchos ante esa realidad, obedecen.

Lo cierto es que luce poco creíble que un hombre de tal formación y responsabilidad haya sucumbido ante los “negritos” (nervios) o padeciera de una depresión que lo llevó a tomar tal determinación.

No niego que es posible y tampoco tengo elementos materiales para juzgar.

Este es un análisis, meramente especulativo, de lo que recibo de fuentes vinculadas a las Fuerzas Armadas y sectores políticos.

Usted puede creerlo o no. Que hablen los argumentos.

Los anillos de seguridad

El hoy occiso tenía relación con ellos.

Vamos a ver los problemas de estos dispositivos.

Maduro sale muy poco. Eso se sabe.

Cada uno de los denominados 7 anillos tiene una función específica.

El cuarto anillo es el primero que está separado realmente del Presidente. Se infiltra entre la gente y evita precisamente situaciones como la del Zulia, negadas por el oficialismo.

El problema es el apresto. Si Maduro no sale, pues los equipos tienen poca preparación.

Maduro está prácticamente prisionero en Miraflores. Disfruta de sus escapadas a países como Irán, Turquía, etcétera.

Los medios oficialistas se empeñan en vender una realidad “inexistente”, un Walt Disney sin el ratón Micky y es que Nicolás tiene el rechazó de más del 80% de la población venezolana. Si eso no fuera cierto, Nicolás saldría más y con menos seguridad.

Hay miedo hasta dentro del palacio presidencial y de Fuerte Tiuna, de los cuarteles. Incluso Maduro no viaja nunca de la misma manera ni en los mismos vehículos incluyendo el avión otrora presidencial.

Pero entonces vamos a La Resistencia.

Este rumor sobre su existencia recorre el mundo militar y político. Este grupo está completamente infiltrado en todos los estamentos del gobierno, si es que existe.

Por una parte, hay toda una cacería de brujas, de allí la purga al Alto Mando militar recientemente. ‎

Recordemos que es un componente cívico-militar.

Por otro lado, tenemos el desespero de la gente de la oposición, que ha buscado por diferentes vías a los líderes militares para que se plieguen a su épica, ocasionando todo un problema, porque a estos “dirigentes” les hacen seguimiento físico, telefónico, y hasta de sus conexiones vía web.

Como he dicho en otras columnas, hablan con familiares para contactar a los militares. De manera de proteger al profesional de las armas.

Toda una estrategia que va generando una enorme desconfianza hacia el equipo de este sector de la oposición, que sabe de la necesidad del estamento militar para asumir el cambio.

Recuerden todo lo del golpe azul salió de una parrillada.

La opinión pública:

Muchos al enterarse de lo del General Laiza, lo primero que dijeron fue: “Lo suicidaron”. Y eso tiene un peso específico.

El asunto es que se sabe que los organismos de seguridad, los mismos que aparecen señalados en otros “suicidios”, no logran encontrar los códigos de las criptomonedas y ese elemento es básico para recuperar los más de 23 mil millones de dólares de la venta de petroleo en el mercado negro.

Eso solo tiene una causa segura: La Resistencia.

Esa puede ser una tesis. La otra que yo veo más propicia es la búsqueda de la organización en cuestión, quienes son, y principalmente hallar sus cabezas.

RESISTENCIA: ¿Mito o realidad?

Es una organización que de manera virtual opera dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Es real porque el comentario habla de personas.

Laiza solo tenía contacto directo y hacia grupos con los de los paneles verdes.

O sea 10 personas hacían contacto con él. Los de los paneles morados son los únicos que tienen conocimiento indirecto, pero inmediato, de que él está en la Resistencia.

Es decir otras 30 personas.

¿Cómo llegas a la Resistencia?

Al principio, es como el juego de la Pirámide.

Luego, montas tus dos paneles.

Cada quien arma sus dos paneles, respetando el modelo.

Eventualmente te vas a encontrar con alguien que ya está en la organización y ese es tu conector.

Los paneles rojos son aquellas células que aún no se han conectado a otro grupo.

Una vez que estás en la Resistencia te llegan los códigos. Cada panel tiene un Identificador. Cada persona tiene un Identificador Nominal.

Los grupos de Whatsapp o Telegram se manejan solo con Identificadores Nominales. Y el Panel por su Identificador de Panel.

Muchos comentarios y rumores corren. Solo le consta a los 10 que forman parte de uno de los dos paneles. 30 son los más cercanos.

No existe nada piramidal cuando estás allí, es decir desaparece.

Los Arquitectos, como se le dice a los gestores de la plataforma, no tienen función ni política ni moderadora. Solo transmiten información que les piden los paneles.

Una de las preguntas que se hacen a diario es: ¿Dónde va a estar Maduro?

Preferiblemente preguntas materiales.

El lema de la Resistencia es la virtud y honor.

¿Dónde comenzó?.

Cuentos que llegan por fuentes

Algunos dicen que en Maracay. Cuando un personaje muy querido por Chávez, era Comandante allá y unos muchachos compañeros del “Gato” Tirado fueron a visitarlo. Algunos eran de Vente, otros de Voluntad Popular, otros de la Resistencia Original. Estos últimos iban de Chacao a Caracas a participar en los enfrentamientos con la GNB.

Hasta 2011 fue líder de la Unidad de Protección y Seguridad a cargo de la protección del presidente de la República y jefe de la guardia privada de Chávez.

Fue uno de los militares de su mayor confianza.

En un acto oficial el 5 de marzo de 2014, día del aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, las primeras palabras que pronunció fueron “¡Chávez vive!” a lo que el presidente Nicolás Maduro respondió “La lucha sigue”.

Designado, en julio de 2016 por Nicolás Maduro, para comandar la Región de Defensa Integral de la zona Central integrada por las entidades Aragua, Carabobo y Yaracuy, y ascendido a mayor general.

Ya retirado, circula un vídeo donde prácticamente admite la existencia de la resistencia, claro usa otro nombre.

A Laiza Linares tratan de vincularlo con la Resistencia, por su amistad con este personaje.

Hasta el 2011 el personaje fue el Jefe de Seguridad de la Presidencia.

Maduro como El Aissami no puede o no quiere tocarlo..

Tal vez, hechos como el comentado fue un mensaje.

Esa unión entre el chavismo originario y la Resistencia que es esencialmente antimadurista es a mi parecer, lo único que ha movido a Maduro.

De allí la decisión de sacar a todos los chavistas del Alto Mando.

Un golpe de Estado no es lo que se busca.

El único escenario alterno a la salida democrática que está planteado en la Resistencia es la implosión del Madurismo.

En este último escenario, la transición sería con gente como César Perez o Caleca. Ni G4 ni Maria Corina.

¿Qué hizo el personaje para ganarse a los muchachos de la Resistencia?

No lo tengo claro. En esas conversaciones se levantó la idea de “una nueva causa”.

Recuerdo que el personaje, los Alcalá Cordones, Manuel Bernal, entre otros militares chavistas, fueron los que mandaron a decirle a Capriles que ellos, no iban a reprimir al pueblo si salían a la calle a respaldar su victoria electoral en el 2013.

Esta resistencia no tiene nada que ver con Vilka Fernández.

Pero todos son antimaduristas. No necesariamente antichavistas.

Esta es la Resistencia sin Fronteras de Villca. ‎

Gente buscando tener proyección empleando el efecto espejo de las 48 leyes del poder.

El título original en inglés se traduce “Resistencia y conflicto. Los opuestos promueven la esperanza a través del cambio.” ‎

Son opuestos porque hay chavistas y antichavistas..

Cuando Guaidó y Leopoldo llamaron a la resistencia a manifestarse, nunca iba a suceder. Allí no había una disciplina (propia del hecho que hay militares involucrados).

Parte de la Resistencia opera igualmente desde el exterior. Fundamentalmente en Colombia y en las islas del Caribe.‎

A nadie se le niega su participación. Solo tienes que armar tus dos paneles. Y el resto tiene que armar los suyos hasta que se consigan con alguien de la Resistencia que es quien los articula con los Arquitectos.

Entonces los Arquitectos te mandan la App y los códigos.

Hay paneles donde una sola persona es la que tiene teléfono celular.

Así están las cosas en Venezuela.

NOTA: Los líderes sindicales son señalados de pertenecer a un grupo subversivo, señalado por el Fiscal del chavismo Tarek William Saab como “UNIDAD DE RESISTENCIA POPULAR” por sus siglas URP. Es decir, sigue la cacería de la Resistencia. Vendrán otros.

El tema es si Nicolas Maduro y la administración de Biden lograran el acuerdo para habilitarlo. Y la respuesta obvia de Diosdado y del mariacorinismo y otros.

Increíble que dos polos tan opuestos (en lo político) puedan llegar a ponerse de acuerdo para atacar a Capriles, por sus errores.

Hoy la oposición es María Corina. No sé mañana. Capriles es el fantasma de lo que pudo haber sido y no fue. Ni los “líderes” de PJ lo acompañan. Curiosamente primero lo apoyó Rodrigo Cabezas, chavista, quien no temió levantar su mano y pedir a su gente el respaldo al mencionado.

Otros “amarillos” hablan mucho. Nada en favor de Capriles y esperan que MCM los atienda para partir hacía allá.

Los que caen

El popularmente conocido como el “hijo perdido” de Lila Morillo, Fidel Madroñero efectivamente salió del país, he aquí la información fidedigna:

“…salió en una comisión presidencial que se va a reunir con el papa francisco en Portugal, agenda aún por confirmar, salieron desde Caracas a Portugal haciendo escala en Turquía”.

Lo más curioso es que presidente de la comisión de AN de asuntos religiosos e hijo del presidente Nicolás, no asistió y dicen que fue él mismo quién postuló a nuestro personaje para que fuera a Europa y en paralelo, el junior se vino e instaló en el Zulia para hacer marchas por varios municipios y por las parroquias del oeste de maracaibo, la cual tuvo una pobre movilización. No hemos podido confirmar si fue por sabotaje de nuestro amigo que se desmovilizó o por la falta de control del ex alcalde Willy Casanova y el del municipio Mara Luis caldera, que no es molusco pero….

Lo cierto es que el junior, después de este desastre convocó a toda la dirección regional, pasándole por encima a Francisco Ameliach que más nunca ha venido al estado a asumir su función de vicepresidente del Psuv para el Zulia y cuando ha venido solo se reúne con una cúpula.

AMARILLOS en acción. El dirigente Juan Pablo Guanipa ha recibido como tarea primaria contar con el apoyo de María Corina en su eterna aspiración, pues este personaje, en cada campaña es lo mismo, ATACAR al líder del Zulia Manuel Rosales.

Este es el pago para “perdonarlo” y apoyarlo en su nueva aspiración por la Gobernación del Zulia.

Guanipa sigue con su excusa de haber renunciado a la gobernación del Zulia por “dignidad”, cuento que ya nadie cree, pues hoy PJ tiene Gobernador y Alcaldes y si eso fuese cierto ¿Por qué aceptaron con un CNE y autoridades que le envían recursos elegidos por una AN devenida de la misma constituyente que él supuestamente se negó aceptar?

Fue un error, donde Capriles lo engañó. Quizá por eso hoy no lo respalda.

Si esto no fuera cierto ninguno de los designados como concejales, legisladores, Alcaldes y Gobernador se habrían juramentado.

En política hay que ser coherentes. Si la “dignidad” que él señala fuese cierta ni su hermano ni sus amigos formarán parte de un gobierno electo en peores condiciones “morales” como él señaló cuando no aceptó juramentarse. Apuesto lo que sea que no son capaces de renunciar y nunca se lo plantearon.

MADURISTAS O DEL MAZO OPOSITORES: Líderes y dirigentes de la oposición G4-1 tienen su bando en los rojos. Unos son más de Nicolás, como la gente de UNT y AD-Ramos, Delsa Solorzano que es del bando de los Rodríguez y otros son más de Diosdado, como Primero Justicia, con excepción de Capriles, quien en su soledad parece haberse reencontrado con Fuerza Vecinal y ya eso es ubicarse del lado “ROJO”.

Estamos en Twitter, Instagram, Threads.net y TikTok como @angelmonagas y en Facebook como Angel Monagas.De lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder.