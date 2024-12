(09 de diciembre del 2024. El Venezolano).- La deportista española Ana Peleteiro, medallista europea, mundial y olímpica de triple salto, afirma haber sufrido malos tratos y violaciones por parte de una expareja, a la que no ha querido identificar.

En un video subido a su cuenta de la red social TikTok el domingo, la atleta, bajo la tendencia ‘Y aún así me quedé’, relató durante cinco minutos las múltiples situaciones vividas durante esa relación, con el objetivo de que «sirva para que otras niñas no se queden, al menos tantas veces».

«Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos, porque el que no sabe, no estropea. Y aún así, me quedé». «Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años y era mentira. Eran como amantes. Yo en ese momento, obviamente, no lo sabía. Ahora sí. Y aún así, me quedé, porque me lo creía», contó la deportista, reportó RT.

«Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y aún así, me quedé», asevera Peleterio.

Tras una pausa, la atleta reseñó uno de los episodios más graves vividos con su pareja: «Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aún así me quedé». Según su testimonio, su exnovio la indujo a cambiar desde su vestimenta, su pelo y la forma de actuar con su familia, al punto que hasta la hizo distanciarse de mucha gente.

La lista de comportamientos nocivos continúa, desde no hacerse cargo de ninguna tarea doméstica hasta amenazas de infidelidad, si no mantenía relaciones sexuales cuando él quería.

«Nunca vais a ser felices y os están haciendo muchísimo daño. Intentad ir a terapia, porque salir de una relación con un narcisista es muy complicado«, alertó la deportista, tras recomendar a las víctimas de estos comportamientos que pidan ayuda.

La atleta fue campeona del Mundial Junior de 2012 en su especialidad, triple salto. Ya en categoría absoluta, ganó dos medallas de bronce en los mundiales de 2018 y 2024; una de oro (2019) y otra de plata (2021) en campeonatos europeos en pista cubierta; así una presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio (2021), entre otras distinciones.