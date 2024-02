(20 de febrero del 2024. EL Venezolano).- Maximino Martínez Miranda, arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Toluca, en el Estado de México, reveló que la Iglesia mantiene diálogos con narcos en busca de pacificar ese territorio.

Este es el segundo frente en el que se involucran sacerdotes para buscar paz, reseña Milenio. Recientemente se conocieron negociaciones similares en el estado de Guerrero, aunque Martínez indicó que el clero ha tenido reuniones con líderes criminales en diversas partes del país.

“A todos se les llama, algunos asisten, otros no, pero los que asisten, pues bienvenidos, y los que están en la zona sobre todo de más violencia, pues les hacen un llamado a los de la violencia a regresar y a buscar los caminos para poder construir la paz”, expresó, en declaraciones a la prensa, después de dar la bendición a los fieles que iniciaron la 86 peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, según cita el portal 24 Horas.

El sacerdote agregó que “lo único que se busca es ser constructor de la paz”. “Dios quiere que todos se salven y, si andan en el mal, pues que regresen al bien y se integren de nuevo a la comunidad”, enfatizó.

En el Estado de México, especialmente en la zona sur, opera la organización criminal conocida como ‘La Familia Michoacana’. Ese grupo ha sido el causante de hechos violentos en la entidad, como el ocurrido en diciembre pasado en Texcaltitlán, cuando pobladores cansados por el cobro de cuotas enfrentaron a los criminales.

Guerrero

La semana pasada, José de Jesús González Hernández, obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, en el estado de Guerrero, informó que, junto a sus pares de Acapulco, Tierra Caliente y Montaña, hizo peticiones de tregua, en diciembre de 2023, a varios jefes del narco en Guerrero.

No obstante, indicó que las conversaciones no habían tenido éxito puesto que los grupos criminales no aceptaron ceder el espacio ganado por la vía de la violencia.

Tras esas revelaciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que veía “muy bien” el paso dado hacia la pacificación de la entidad. “Creo que todos debemos contribuir a conseguir la paz”, aseveró.

No obstante, el mandatario hizo la salvedad de que la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad le corresponde al Estado.