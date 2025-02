(18 de febrero del 2025. El Venezolano).- El Secretario de Estado está adoptando posiciones que antes eran anatema y suena muy a Trump en la red.cada vez es más evidente que Marco Rubio es secretario de Estado sólo de nombre.



Desde que asumió el mando de Foggy Bottom, Rubio ha aparecido constantemente uno o dos pasos por detrás de las acciones del presidente Donald Trump y del magnate tecnológico Elon Musk, apareciendo para explicar, justificar o incluso reforzar decisiones que probablemente no tomaría si estuviera realmente al mando. Habla (y publica en Internet) con una voz diferente, contradice opiniones políticas anteriores y parece tener poco control sobre la implementación del ataque de Trump a la fuerza laboral federal. Los demócratas, que apoyaron a Rubio para secretario de Estado con la esperanza de que fuera una fuerza moderadora en la administración, dicen que les preocupa cada vez más que Rubio no tenga el oído del presidente y casi no tenga indiención sobre Musk.

«La simple historia es que Rubio no está a cargo», dijo el senador. Chris Murphy, un demócrata de Connecticut. «Pero para mantener la apariencia de que él está a cargo, tiene que defender las decisiones que otras personas están tomando», Entonces, ¿quién es el verdadero secretario de Estado? «Elon Musk», dijo Murphy.

Rubio ha tratado de hacer sentir su presencia, ya sea a través de viajes al extranjero o comentarios públicos. Pero no suena como él mismo.

«Sudáfrica está haciendo cosas muy malas», declaró en X. Esa es una frase que no sobreviviría a una clase de Diplomacia Pública 101, pero canaliza la ira de Trump, y probablemente la de Musk, nativo de Sudáfrica, por los planes de reforma agraria de ese país.

¿La reacción de Rubio a la propuesta salvaje de Trump, sí, salvaje incluso para Trump, de que Estados Unidos tome el control de la Franja de Gaza y empuje a sus 2,2 millones de palestinos? «Haz que Gaza vuelva a ser hermosa».

Pero no se trata solo de cómo Rubio está presentando su mensaje. El ex senador de Florida también ha hecho un 180 en algunas de sus principales posiciones políticas, incluso algunas que no parecían demasiado controvertidas antes de que Trump asumiera el cargo el 20 de enero. Rubio alguna vez se pronunció en contra de las dictaduras, desde La Habana hasta Teherán; ahora se mantiene al margen mientras los grupos que desafían a esos regímenes pierden la financiación estadounidense. Rubio insistió durante mucho tiempo en que Estados Unidos debe seguir siendo la potencia dominante del mundo; ahora sugiere que un mundo multipolar es una realidad ineludible, una declaración notable para un supuesto halcón chino que llamó la atención en los círculos académicos. Rubio alguna vez promocionó el trabajo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional; ahora respalda su desmantelamiento. Rubio alguna vez buscó fortalecer los lazos con los aliados de Estados Unidos; ahora promueve las amenazas de Trump de invadir a esos amigos.“La historia es sencilla: Rubio no está a cargo, pero para mantener la apariencia de que está a cargo, tiene que defender las decisiones que toman otras personas”.



Senador Chris Murphy Los defensores de Rubio argumentan que ha evolucionado desde que Trump comenzó a ascender en el Partido Republicano, acercándose cada vez más al punto de vista de MAGA sobre la necesidad de gastar más recursos de Estados Unidos dentro de Estados Unidos, no más allá de él.

Un portavoz del Departamento de Estado no respondió a mi solicitud de comentarios. Pero un alto funcionario de la administración Trump cercano a Rubio me llamó por teléfono y me dijo que cuando el secretario habló de un mundo multipolar, simplemente estaba diciendo la verdad tal como la ve, pero que todavía cree que Estados Unidos debe seguir siendo globalmente dominante. Le concedí a la persona el anonimato para que pudiera ser sincero sobre un tema delicado.

Rubio, como cualquier político bien entrenado, incluye advertencias en sus comentarios públicos que puede señalar si se le acusa de hipocresía.

Por supuesto, es tarea de Trump establecer la política exterior de Estados Unidos, no de Rubio, y Rubio ha dicho desde el principio que va a implementar la visión de su jefe.Sin embargo, la mayoría de los políticos que se incorporan al gabinete de un presidente anhelan el papel de director. Quieren idear, elaborar y liderar políticas en sus áreas. Quieren ejercer el poder, no simplemente seguir dictados.

Por lo menos, quieren influir en la política del presidente.

Como escribí hace unas semanas, muchas personas en el establishment de la ayuda exterior eran escépticas sobre la posibilidad de que Rubio durara mucho tiempo como secretario o tuviera mucha influencia sobre Trump. Una razón clave fue que estaba compitiendo con tantos enviados especiales a los que Trump ha encargado carteras de política exterior.

Pero el papel de Musk me tomó a mí (y supongo que a Rubio) desprevenido.

El magnate de la tecnología ha sido sorprendentemente agresivo al moverse para reducir la fuerza laboral federal y dar forma a algunas decisiones de política exterior. No solo es Musk el hombre más rico del mundo (el tipo que podría financiar una futura campaña presidencial), sino que también tiene un megáfono en las redes sociales en X, lo que aumenta los riesgos para cualquier político que lo desafíe. Día a día, Trump parece dispuesto a darle más poder a Musk. Tal vez Rubio esté esperando que Trump afloje el ritmo frenético de sus anuncios de política exterior. Tal vez esté esperando que alguien más (¿los tribunales? ¿el Congreso?) saque a Musk del escenario si Trump no se cansa de él pronto.

Pero Rubio parece vacilante en usar el poder que tiene (incluido su personal) para ejercer incluso un control logístico.

Técnicamente, Rubio es el administrador interino de USAID. Su nombre ha aparecido en varios cables a su personal y memorandos al Congreso que afectan directamente a la agencia, incluida la implementación del congelamiento de la ayuda exterior actual.

Sin embargo, Rubio parece ser un mero espectador mientras Musk y sus acólitos, junto con personas designadas por Trump con ideas afines, como el jefe de asistencia exterior Pete Marocco, diseñan decisiones clave. Son Marocco y los “moskovitas” quienes redactan las misivas críticas, deciden qué personal expulsar y hacen sugerencias línea por línea sobre las terminaciones de contratos y subvenciones.

No fue hasta que los demócratas del Capitolio advirtieron a Rubio que la congelación de la ayuda —una parte clave de la cual él había publicado bajo su nombre— mataría literalmente a gente que Rubio anunció exenciones para la asistencia “que salva vidas”. Los legisladores demócratas y sus asistentes familiarizados con esas conversaciones se preguntaron si Rubio realmente entendía lo que estaba aprobando. (Y ha tenido problemas para implementar esas exenciones en parte porque la mayoría del personal de USAID fue puesto en licencia).

Rubio también ha perdido credibilidad ante su propia fuerza laboral, lo que podría dificultarle la implementación de políticas futuras. Ha alegado, sin ofrecer pruebas, que los principales empleados de USAID eran insubordinados y trataron de “escabullirse de los pagos” en violación de la congelación de la ayuda exterior.

Esto ha irritado al personal de USAID que insiste en que las acusaciones son ignorantes y falsas, y ha molestado a los empleados del Departamento de Estado que ahora ven a Rubio como alguien que se volverá contra ellos. “Al menos tenía la esperanza de que nos defendiera un poco”, me dijo un diplomático estadounidense.

La ironía es que muchos diplomáticos estadounidenses actuales y anteriores dicen que apoyarían reformas a las burocracias engorrosas de USAID y el Departamento de Estado, si se manejaran de manera diferente. Pero Rubio no ha supervisado un proceso de reforma reflexivo y específico, como se podría esperar de un ex legislador que pasó un tiempo significativo aprendiendo cómo se hace la política exterior estadounidense.Podría haber dado a los grupos de ayuda un tiempo para demostrar que merecían financiación en lugar de cortarles el dinero primero. Podría haber llevado a cabo una revisión completa de la dotación de personal de USAID y haber tomado decisiones cuidadosas sobre a quién despedir en lugar de seguir adelante con una purga masiva repentina. Ahora puede encontrarse pasando demasiado tiempo con abogados y declaraciones.

Cuando le pregunté al alto funcionario de la administración Trump cercano a Rubio si el secretario lamenta el proceso disruptivo en curso, el funcionario insistió en que el resultado es lo que importa.

“La gente ha hablado de hacer estas reformas durante décadas, y no lo han hecho. La gente ha tenido procesos. Ha tenido comités. Ha tenido legislación, bla, bla, bla”, dijo el funcionario. “Este período de transición es difícil. Pero el objetivo al final es tener una política exterior, un programa de asistencia exterior que esté alineado con los intereses de Estados Unidos y respete el dinero de los contribuyentes”.

Rubio es un orador bastante talentoso que puede encantar incluso a los escépticos. En privado, también ha tratado de tranquilizar a los diplomáticos estadounidenses y a sus homólogos extranjeros, instándolos a ser pacientes. Sin embargo, los diplomáticos estadounidenses están entrenados para separar la realidad de la retórica. No ven una estrategia, ven un mazo.

“El camino de la destrucción es ancho”, dijo otro diplomático estadounidense.

Incluso mientras la USAID está trastocada, Rubio se está preparando para permitir un trastorno en el Departamento de Estado. Una persona familiarizada con las discusiones internas en el Departamento de Estado (a la que se le concedió el anonimato porque no tenía permiso para hablar con los medios) dijo que Rubio está de acuerdo con un recorte de personal de al menos el 20 por ciento y posiblemente con el cierre de un gran número de embajadas.

Tal vez la actitud de Rubio, de cabeza baja y de aceptación, lo ayude a aferrarse al título de secretario de Estado durante más tiempo del que muchos en Washington esperan. Como escribí antes, disminuirse a uno mismo es una forma de sobrevivir bajo el gobierno de Trump.

Dicho esto, Rubio puede no tener el poder real en Foggy Bottom, pero aún así es responsable de lo que sucede allí.