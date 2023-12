(25 de diciembre del 2023. El Venezolano).- La FIFA advirtió el pasado domingo mediante carta a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que podría suspenderla de todos sus derechos de membresía si se realiza la elección acelerada de un nuevo presidente para reemplazar a Ednaldo Rodrigues, destituido a inicios de este mes, recoge AP.

La misiva, suscrita por Kenny Jean-Marie, director de federaciones miembro de la FIFA y la subsecretaria general de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Monserrat Jiménez García, expone que sus selecciones y clubes nacionales no tendrían derecho a participar en ninguna competición internacional mientras se mantenga la suspensión.

Rodrigues, de 69 años, fue destituido de su cargo por un tribunal de Río de Janeiro, que consideró que su elección en el 2022 tuvo irregularidades. El fallo también facultó a José Perdiz, presidente del máximo tribunal deportivo de Brasil, para organizar nuevas elecciones a la presidencia en un plazo de 30 días hábiles. El organismo rector del fútbol mundial sospecha que esto constituye una intervención gubernamental indebida en un miembro asociado. En la carta se indica que el 8 de enero en Brasil se conformará una comisión para discutir el asunto.

“La FIFA y la Conmebol desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano decisorio pertinente para su consideración y decisión, lo que también podría incluir una suspensión”, explican.

Por su parte, Perdiz comunicó que ve la misiva de la FIFA “como una señal positiva”. También agregó que “convocará a elecciones dentro del plazo establecido, con la transparencia e integridad que se exigen”. El proceso en contra del presidente de la CBF podría perjudicar la candidatura de Brasil para albergar la Copa Mundial Femenina en el 2027.