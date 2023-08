Caiga Quien Caiga

La emboscada es contra el periodismo de altura, valiente y certero de Factores de Poder

No promuevo un golpe de estado. Yo no creo en eso. Sobre todo porque el que lo haga tiene que estar dispuesto a estar en el frente de la protesta, con sus hijos.

Ya basta de que jóvenes inocentes pierdan la vida, mientras un sector de actores políticos enarbolan banderas, muy tranquilos en total menosprecio de la suerte de otros, que luego, después de muertos, recuerdan una vez al año durante sus discursos.

Los protagonistas tienen que ser serios y en consecuencia los primeros en sacrificarse. En padecer. En sufrir lo que el común de los venezolanos.

Allí está el drama del proceso venezolano.

No hay relación entre lo que se dice y lo que se hace.

Es lamentable que muchos “influencers” y protagonistas de redes, con grandes lagunas conceptuales, establezcan erradas conclusiones en virtud de lo que uno puede presumir, como parte de su contraprestación en dinero.

En específico habló del señor Norbey Marín. Un comunicador sin ningún tipo de personalidad, pues se le conoce como el imitador de un ancla de CNN en español como Fernando del Rincón.

Comienzo por ratificar, que jamás en mis programas e intervenciones he pactado una campaña en contra de alguien o de algo.

Con el canal de youtube Factores de Poder tengo varios años trabajando. Allí hago un programa.

Tengo publicidad y además hago trabajos propios de los inmigrantes en Estados Unidos, además de comercializar en redes.

Conozco a María Corina desde hace varios años. Hice actos en Maracaibo, cuando era diputado, donde ella fue parte principal.

Tengo un gran respeto por su persona. Creo que es una líder auténtica y lamento que no hemos podido conversar últimamente sobre el acontecer nacional.

Ella ha sido constante y coherente.

No así el equipo que la rodea.

Muchos fueron candidatos a Gobernador, otros recibieron parte de los beneficios del chavismo, del G4, de los viejos fósiles políticos de AD, COPEI, MAS, entre otros.

No hubo emboscada

El ancla de este canal Factores de Poder en youtube, es la periodista Patricia Poleo y ella me convocó para participar en la conversación con Antonio Ledezma, quien de paso lo conozco desde hace muchos años.

Yo llegué tarde porque en este país, los asilados auténticos debemos realizar actividades completamente extrañas a nuestra naturaleza en Venezuela.

No hubo acuerdo previo ni censura de ningún tipo.

Es una vulgaridad que el señor Norbey Marín asegure una “emboscada”, aunque entiendo que por la plata “baila el mono” y no dudo que una parte del partido Vente más otros grupos que promocionan la campaña de María Corina, juegue en ese mismo sentido.

Jamás Patricia Poleo me ha llamado para censurar o moderar algunos de mis contenidos. Cosa por demás impensable en Venezuela, donde fui cerrado por 34 veces en prensa escrita, radio, tv y hasta en el blog.

El programa con Ledezma se hizo un miércoles y como siempre yo llegué tarde, directo al estudio. Sin agenda de ninguna naturaleza.

Ledezma tuvo dos días para revisar lo que dijo y no lo hizo porque no tenía motivos. Lo tratamos con todo respeto y con la misma dureza que lo hacemos con todos.

En Factores de Poder se practica un periodismo que no busca complacer a nadie, por más amigo que sea y mutatis mutandis, tampoco se trata mal a los invitados cuyos postulados o ejecutorias no nos agradan.

La idea es “incomodar” a quienes de un modo o de otro, ejercen el poder.

Yo no soy la voz oficial del canal, es lo que yo siento y he vivido.

Fue el propio Ledezma quien primero habló de que María Corina encabeza una “Rebelión Civil” y de que ellos “estaban hablando con militares” y tampoco contradijo cuando Patricia Poleo lo remarcó.

Ser creativos, originales, coherentes y determinados tiene su precio. Lo pagamos sin problema. Mañana no se quejen cuando la moneda se voltee.

Video

El autor del daño:

Un portal que se le vincula a los manejos del dueño de otro, manipuló lo que se dijo. Vale señalar, que ese medio señala como su identificación la frase “sin censura” y es al igual que su financista con otro medio muy popular, el que menos moral tiene para decirlo, pues a los que criticamos el “interinato”, nunca nos dio la oportunidad de expresarlo.

Hago uso de mi espacio semanal en este medio para manifestar mi tristeza por la mala intención de algunos medios, gracias a Dios no todos.

Tristeza por comprobar que muchos de estos medios se quejan de la libertad de expresión que no practican, lo cual, los convierte en lo mismo que ellas critican y que curiosamente practicaron durante el mandato de Lusinchi, donde incluso hurtaron equipos de tenencia pública que después usaron de manera privada.

Por ello es importante conocer la historia y no olvidarla

La Salida no es militar pero sí con militares

Capriles, Ramos Allup, etcétera, han señalado su desacuerdo con esa postura. Parcialmente la comparto.

La salida en Venezuela requiere negociarse en la medida que avanzamos de estado en los diferentes escenarios.

No es a través de un golpe de estado, de fuerza o facto, ciertamente.

Ahora es urgente convocar al sector militar, o la parte de esta institución que quiere rescatarla y ponerla al servicio no de la ley, sino mucho más, la justicia.

Necesitamos una legítima policía constitucional, la cual en mi análisis no tenemos.

No observó al liderazgo político opositor construyendo ese puente comunicacional.

Si bien las Fuerzas Armadas se rigen por el principio de obediencia y no deliberante, se nota mucha parcialidad de quienes están autorizados legalmente a hacer uso de las armas y eso no ayuda a nuestra salud democrática.

Verlos y oírlos gritar como cualquier militante del PSUV, consignas, amenazas, es lamentable.

Su causa no es política-partidista sino jurídica.

Es como poner el tratamiento de un fármaco-dependiente en manos de un médico que padezca lo mismo.

Los militares son depositarios de la Justicia, de los valores de una nación, no de una parcialidad.

La obediencia legítima está basada en aceptar órdenes de quien ejerce el poder conforme a los valores y principios constitucionales.

No requerimos de militantes con uniforme, sino de militares vestidos con la bandera de todos los venezolanos, sin distinción de raza, credo o color de piel.

Los Caiga Quien Caiga

Paradójico

Se ordena el arresto y extradición de Antonio Ledezma, mientras El Aissami disfruta de su libertad, entra y sale a placer de Venezuela, disfrutando de sus 23 mil millones de dólares que se “extraviaron”.

NUEVO CNE: Los analistas más arriesgados consideran una victoria importante de la oposición, colocar dos de los cinco miembros principales del CNE.

El acuerdo Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y otros grupos Políticos, seleccionando postulados por las universidades y sociedad civil. Es un avance para los partidos y candidatos que actúan como defensores de la ruta electoral, y un revés para los candidatos y partidos que están en el plan de la abstención y la violencia.

En política, aunque no sea lo ideal, es importante avanzar.

Primero Justicia tiene observaciones y reclamos por la designación de Elvis Amoroso, a quien acusan de ser oficialista radical.

El nuevo CNE quedó conformado así: Oficialismo (PSUV) Elvis Amoroso, Rosalba Gil y Carlos Quintero y por parte de la oposición: Aime Nogal, de mucha experiencia en actividades electorales y Juan Carlos Delpino, miembro suplente en otras oportunidades. Estos sustituyen a Enrique Márquez y Roberto Picón. Este acuerdo tendrá su reflejo en todas las instancias electorales.

Las críticas me parecen ilógicas pues si hay consenso en participar en las elecciones, este resultado es al menos necesario, aunque no suficiente.

Así paga el diablo a quién bien le sirve:

El 27 de septiembre del 2015, el periodista Seir Contreras, protagonista del incidente en Globovisión, publicó en Twitter: “Yo soy leal al legado del Cmdte. Chávez.” El periodista sabía de las limitaciones que hay en ese canal por la relación de servidumbre de Raúl Gorrín con el chavismo-madurismo, aunque igual no comparto su despido del medio de comunicación en cuestión.

¿Por qué tardó tanto? No puedo creer que fuera ajeno a la forma en que se adquirió ese canal y su complicidad con el mandato de Nicolás.

REFORMA DIABÓLICA: El gobierno prepara una reforma constitucional para reducir el periodo de gobierno a gobernadores y alcaldes, que luego tienen que someterse a un referéndum. Este escenario estaría preparándose para diciembre y con ello estaría matando “dos pájaros de un tiro”.

Asimismo estaría probando su maquinaria política y organización. La convocatoria a elecciones generales en el primer semestre del 2024.

Todo parece indicar que las elecciones primarias propuestas para octubre se correrán para noviembre, por problemas financieros y logísticos.

TRAS BASTIDORES Existe un grupo importante de personalidades alrededor de la que aparece ganando las primarias, que estaría trabajando en la búsqueda de un candidato extra partido, ante la inminente inhabilitación de Maria Corina.

FONDOS DE LA ONU PARA VENEZUELA: Dentro de los pre-acuerdos logrados en las mesas de negocios, gobierno y oposición, estaría la liberación de 3500 millones de dólares, del dinero retenido en bancos extranjeros, los cuales serían administrados por la ONU, destinados a educación, alimentación y salud.

Para tener acceso a estos recursos las empresas tienen que estar registradas en la ONU. Estos fondos serían una parte para gente vinculada al gobierno y otra para gente vinculada a la oposición, en Monagas por ejemplo ya hay gente vinculada a la oposición que estaría ofreciendo estos contratos a empresarios.

Mucho cuidado con esto, ya que aún no es oficial y más de uno puede ser estafado.

CONFIRMADO: Tareck El Aissami estuvo en Venezuela el pasado fin de semana, acompañado de unos empresarios turcos y entró directamente por Maracay, donde él tiene varios negocios, incluida una clínica. Luego se reunió largamente con Cilia Flores.

UN MENSAJE A LA SUPUESTA “RESISTENCIA” dentro de las FAN. Padrino López actúa como un capo militar. El Jefe de la mafia verde. Él cree haber comprado el componente armado y habla como su dueño. Si existen militares institucionales ¿Por qué siguen callados y no actúan?

Regiones:

Estado Monagas

Dentro de los rojos se observa la actividad política que está desarrollando el ex alcalde José Vicente Maicavares, con el apoyo del partido Somos Venezuela de la vicepresidente Rodríguez. Se da como un hecho, ante la inminente realización de una mega elección, la sustitución de la alcaldesa Fuentes en Maturín. A ella le estarían haciendo lo mismo que a la “Doña”. Sería llevada a un cargo en el alto gobierno en Caracas.

Estado Carabobo

DESPRECIABLE acción despliegan algunos grupos creativos al pintar murales en parques infantiles y cuanto espacio disponible consigan, con caricaturas de Nicolás y del vampiro, intentando venderse a los niños como “superhéroes”, con historias falsas como hicieron en Cuba para mejorar su visión a futuro como “hombres buenos”.

MUY PREOCUPADO con las acciones de algunos grupos cristianos, a cambio de unos dólares a sus pastores y autoridades, no puedo pensar otra cosa, al observar cómo asisten a sus iglesias personajes como Lacava, quien no oculta su pasión satánica por “Drácula” y es aplaudido y alabado cuando hipócritamente ora con ellos. Los guías del pueblo de Dios tienen que enseriarse. Recordé el “becerro de oro” alabado por los judíos ante la ausencia de Moisés y el castigo recibido.

Muchos insisten en comparar a Lacava como una copia de Javier Milei de Argentina. Los vampiros lovers andan con ese discurso. De eso preparamos un material que pronto ofreceremos.

Estado Nueva Esparta

Los asesores de María Corina siguen equivocados con la promoción de la líder de Vente. En Margarita como en otros estados, visitó una zona antichavista como el municipio Maneiro.

¿Por qué no fue a Juan Griego Municipio Marcano por ejemplo?

Maneiro pudiéramos decir que es el Chacao de Caracas. Esperamos que los abogados de Vente aboguen por otro abuso del madurismo contra el camión del sonido retenido y sus ocupantes.

Estado ZULIA

Señala Manuel Rosales “Desde Un Nuevo Tiempo seguimos en nuestra estrategia de trabajar para el reencuentro de los venezolanos, la unidad suprema, la elección del candidato presidencial de la oposición y la ruta electoral de 2024 para lograr el cambio en Venezuela. Marcamos distancia con el odio, la violencia, las salidas trágicas y engañosas. La verdadera salida es la transición democrática y electoral”.

VENTE IMPLOSIONA

Siguen los abusos de su coordinador en la región, quien se inventó un currículum no existente y se adiciona méritos que no tiene. Al igual que los Guanipa, está creando una secta donde tienen que llamarlo “Líder”. Yo me pregunto ¿De qué? ¿Cuáles son sus ejecutorias? ¿Cuándo se enfrentó a la fuerzas del régimen? Lo único que se fue de su paso por el canal 11 donde él y otros tendrían mucho que explicar de la destrucción de esa señal, aunque la jerarquía eclesiástica por razones obvias prefirió callar.

Me dicen que está corriendo en llave con José Luis Pirela y su voluntariado. O sea, “Batman y Robín”.

En San Francisco desconocen el trabajo de más de 3 años de Johanna López y se entiende con el voluntariado de José Luis Pirela.

Así lo ha hecho en varios municipios, tan solo falta Cabimas, Mara y Jesús María Semprún. En Santa Rita están a la espera del Alcalde Alenis Guerrero, quien está bajo la mesa negociando y por razones de afinidad se entiende con Gustavo Ruiz, no obstante que al primero lo vinculan fuertemente con el chavismo. No han decidido si colocan al Concejal Hugo Bravo o a José Pineda, el famoso “Toloyo”.

De esta manera piensan apoderarse de Vente Zulia, por si acaso el acuerdo con Juan Pablo Guanipa avanza, aunque este pegó un frenazo después del lanzamiento apresurado.

Gustavo como buen adeco, juega a estar bien con Dios y con el diablo.

En Cabimas piensan que Marcos Atencio le asegura los votos a la gobernación.

José Luis Pirela en el acuerdo se quedaría con su sempiterna aspiración de San Francisco, está vez como Alcalde y en el caso de Maracaibo negocian con la secta Guanipa para que ellos sigan en Maracaibo, con él que ellos decidan ofreciendo además Lagunillas, Simón Bolívar para vengarse del alcalde actual, Jesús Enrique Lossada para Avilio Troconis, les ratifican Baralt y otras más.

Es tanto el desespero de Gustavo Ruiz que denuncian los descontentos, que no ha ganado y ya ofrece cargos de concejal, de Alcaldes, de diputados en todos los municipios, principalmente a los del voluntariado de José Luis Pirela.

No critico estas acciones. Lo preocupante es la carencia de olfato y de sentido de oportunidad. El único cargo que se debe defender es el de María Corina. Lo demás llegará en su momento.

Lamentablemente no hay autoridad en Vente a nivel nacional. Sus directivos carecen de la fuerza y del conocimiento para corregir porque en otras regiones sucede lo mismo.

Bajo este escenario, el chavismo-madurismo celebra: Si el candidato es Rosas, ni Vente ni Primero-Guanipa mandarán a votar por él y repetirán la fiesta del Kristoff cuando ganó Prieto. Una oposición dividida es blanco fácil para que un “rojo-rojito” gane por descarte.

Tips: El gatillo del pueblo, por Arnaldo “Moñoño” Piña. Maracaibo:un llamado a la conciencia ciudadana por el bote de basura en las cañadas. De nada sirve limpiar las orillas del lago mientras el ciudadano no ponga de su parte. Por otro lado, mejora la recolección de basura en la ciudad, el negro se puso las pilas.

Santa Rita: un pueblo fantasma que necesita con urgencia un verdadero cambio y volver a convertirse en potencia turística, pesquera y agrícola que en un tiempo fue. Sucre: Buena la gestión del alcalde Jhonys González quien con mucho sacrificio y constancia ha sabido reponerse a muchas situaciones que ha vivido la entidad, sobre todo con las lluvias, titánico ha sido el trabajo de este alcalde.

Lagunillas: el alcalde Cheo Mosquera le está metiendo el pecho al sector Tamare, los habitantes están complacidos por el trabajo realizado en cuanto a saneamiento ambiental y colocación de alumbrado en calles y avenidas. San Francisco: Vecinos de la polar piden que se les asfalten las calles y avenidas, por cierto los habitantes y comerciantes de los cactus agradecen al alcalde Gustavo Fernández por el asfaltado en la zona.

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder. Sígueme en Twitter, TikTok, Threads.net e Instagram como @angelmonagas. En Facebook como Angel Monagas y en fanpage como Caiga Quien Caiga Sin Censura. Visita mi blog https://angelmonagas.com