(06 de junio del 2024. El Venezolano).- Es célebre la presencia en Miami de numerosos talentos musicales originarios de Cuba, pero la mayoría de los más renombrados forman parte de la música popular. No obstante, hay una fuerte movida en la música clásica también, en distintas esferas, pero, por ejemplo, en la ópera hay valores como el de la soprano Nathalie Avila. Nathalie es una joven pero preparada y experimentada artista. Nació en La Habana, pero llegó al exilio junto a su familia cuando solo tenía cuatro años de edad. Nada hacía presagiar su vocación musical ya que sus padres se dedicaban a la Medicina. Sin embargo, la cantante lo tuvo claro desde pequeña y hacia allí enfocó su pasión. Siempre estudió Canto e hizo su Maestría en Dinamarca, donde se alistó académicamente entre el 2007 y el 2009.

“Siempre he estado cercana a Europa, he pasado muchas temporadas cantando en festivales”, cuenta ahora. Nathalie asegura que su carrera oficial comenzó luego de volver de Dinamarca, en el 2010. Desde entonces no ha parado, cuenta con una agenda cargada de actividades relacionadas con la música. Es profesora de Canto de dos prestigiosas casas educativas: Florida Gulf Coast University y Miami Dade College. Como artista, la soprano ha realizado fugaces incursiones en la música popular y se declara admiradora de la música romántica. Pero donde Nathalie ha resplandecido es en la ópera.

“He cantado en varias compañías sinfónicas y de ópera de Miami”, afirma. La crítica especializada ha sostenido que la joven tiene un “tono suntuoso” y crea un “retrato vívido” de los roles que interpreta en el escenario operístico. Sus interpretaciones más recientes incluyen a “Santuzza” en “Cavalleria Rusticana”, y a “Micaela”, en “Carmen” con la Miami Lyric Opera. Nathalie también ha hecho el papel principal en “Madame Butterfly”, de Puccini, con la Miami Lyric Opera; personificó a “María” en “La Novicia Rebelde”, de la Sociedad Pro Arte Grateli. Su hoja de vida artística es sólida y variada. En el 2012 Nathalie fue elegida por la legendaria Montserrat Caballé para cantar en “Las Voces de Montserrat Caballé”, concierto para un selecto grupo de artistas de su “Masterclass” en Zaragoza, España. En conversación con la revista Voyage MIA Miami, aseguró:”Cualquier camino recorrido tendrá sus desafíos y el mío no ha sido la excepción; tener una carrera en las Artes es un desafío, pero es extremadamente gratificante”.

