(08 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Residential Plaza at Blue Lagoon, en asociación con Assistance to the Elderly, se enorgullece en anunciar la gran inauguración de su recién renovado comedor y cafetería bistró, un testimonio de su firme compromiso de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de bajos ingresos en el condado de Miami-Dade. Este hito refleja la misión de la organización de ayudar a los adultos mayores a vivir con dignidad, independencia y comodidad. La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2024, a las 5:30 p.m., marcando un nuevo capítulo para Residential Plaza. La organización se esfuerza continuamente por crear un ambiente acogedor que enriquezca la vida de sus residentes. Desde 1990, Residential Plaza ha sido un agente de cambio positivo, creciendo hasta convertirse en la comunidad de vida asistida más grande de Florida dedicada a apoyar a adultos mayores de bajos ingresos.

Este nuevo espacio de comedor y cafetería bistró es otro paso hacia adelante para asegurar que sus residentes reciban la mejor atención posible en un lugar que puedan considerar su hogar. Mientras celebramos este logro, también participaremos en Give Miami Day el jueves 21 de noviembre de 2024, en colaboración con The Miami Foundation. Invitamos a la comunidad a unirse a nosotros en el apoyo a nuestra misión donando a Assistance to the Elderly. Sus contribuciones ayudarán directamente a brindar servicios esenciales a los adultos mayores de bajos ingresos en Miami-Dade, asegurando que continúen viviendo una vida digna y plena. Para obtener más información sobre Residential Plaza y cómo puede apoyar nuestra campaña de Give Miami Day, visite https://www.givemiamiday.org/organization/Assistancetotheelderly y así podamos continuar teniendo un impacto significativo en la vida de quienes más nos necesitan. Desde 1990, Residential Plaza ha estado a la vanguardia de la prestación de servicios de vida asistida a adultos mayores en Miami-Dade. Como la comunidad de vida asistida más grande de Florida, estamos dedicados a apoyar a adultos mayores de bajos ingresos con atención compasiva, un entorno seguro y programas que fomentan la independencia y el bienestar. Contacto para Medios de Comunicación: Luisana Salazar-Martínez, Directora de Desarrollo, Residential Plaza. Email: lsalazarmartinez@atteinc.org

Teléfono: 305-877-6571.

