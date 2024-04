(25 de abril del 2024. El Venezolano).- La celebración Latina más importante de Los Ángeles retorna triunfalmente de la mano del concejal del Distrito Municipal 14 de la ciudad de Los Ángeles, Kevin de León, UNO Productions y All Access Talent: ¡Fiesta Broadway 2024!

El próximo domingo 28 de abril, la emblemática calle Broadway de DTLA se convertirá en el epicentro de alegría y celebración durante cuatro cuadras repletas de emociones y entretenimiento. Este año, los esfuerzos han sumado no solo un cartel musical de lujo, sino unas actividades de estreno en una edición que viene ¡más repotenciada que nunca!

El pionero del rock en español, Alex Lora, de la banda El TRI, será el Gran Mariscal 2024. Un reconocimiento que otorga Fiesta Broadway a los músicos de importante trayectoria por su incansable lucha y aporte a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Sin duda un artista que ha puesto en alto el nombre de los latinos.

Anuncios

Estimadas amigas y estimados amigos,

Nos complace enormemente comunicarles que, después de varios meses de intenso y arduo trabajo, junto a mi socio ABRAHAM CONTRERAS de ALL ACCESS TALENT, y un equipo excepcional y altamente profesional en áreas de producción, ventas, logística y más, y contando con el respaldo de diversas marcas reconocidas de productos y servicios, nos complace anunciar que “ESTE DOMINGO 28 DE ABRIL LLEGA A LOS ÁNGELES: FIESTA BROADWAY”.

Los invito a descubrir más detalles que hoy les comparto. Queremos expresar nuestro agradecimiento especialmente al muy distinguido concejal KEVIN DE LEÓN del DISTRITO 14 de LA CIUDAD de Los Ángeles. Su apoyo en la organización de FIESTA BROADWAY ha sido fundamental y muy apreciado para que podamos continuar siendo EL EVENTO GRATUITO MAS POPULAR PARA LA COMUNIDAD DEL SUR DE CALIFORNIA.

Quiero aprovechar también para felicitar al LEGENDARIO ALEX LORA POR SU NOMBRAMIENTO COMO GRAN MARISCAL DE FIESTA BROADWAY 2024.

Gracias a todos por su atención y le damos la BIENVENIDA A FIESTA BROADWAY 2024!

Nos vemos el domingo!

THE LARGEST CINCO DE MAYO CELEBRATION IN AMERICA!

¡Ya casí está aquí

Fiesta Broadway 2024!

Domingo, 28 Abril, 2024!

¡La Celebración Del Cinco De Mayo Más Grande De America!

Esta edición presentará también un Festival auténtico de Mariachi que engalana el actor y cantante mexicano Pablo Montero. Se le sumarán Graciela Beltrán y Leonardo Torres, acompañados del Mariachi Juvenil Nuevo Grullense. Pero eso no es todo, los artistas Juanito El Millonzuki, El Chaparro Chuacheneger, Karen Moon, Rocío “La Dama de la Cumbia”, Gil Ortiz, Tach y Pilo Tejeda y su Banda Blanca también se subirán a la tarima de Fiesta Broadway para hacer gala de sus respectivos talentos.

Los niños tendrán una zona especialmente diseñada para ellos y su diversión. También habrá un gran ring de la lucha libre mexicana ¡todo el día! y la mejor selección de comida y platillos típicos mexicanos, centro y sudamericanos.

Nuestros grandes colaboradores: McDonalds, US Bank, Toyota, Powerade, Honda Social, Pepsi, Remitly, Olé Mexican Foods, Verizon, Craft by Smoke and Fire, Bud Light, La Mega 96.3 FM, La Raza 97.9 FM, CityWatch LA, ABC7 Los Angeles, El Super Markets, Audacy, El Comal y muchos más, también tendrán presencia a lo largo del evento.

Los Angeles Fire Department y LAPD garantizarán el orden y sobre todo la actividad cotidiana de los locales aledaños y vecinos que residen en la zona.

Reserva el domingo 28 de abril y ven a disfrutar de ¡la celebración del Cinco de Mayo más grande de América!