(31 de octubre del 2024. El Venezolano).- Ante la oleada de enfado por las recientes declaraciones de Joe Biden, en las que llamó «basura» a los partidarios de Donald Trump, la Casa Blanca intentó convencer a los estadounidenses de que el presidente, en realidad, no dijo eso y sus palabras fueron simplemente malinterpretadas.

Preguntada sobre la declaración de Biden, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró este miércoles: «Solo para aclarar, él no estaba llamando basura a los partidarios de Trump«. «Él no considera basura a los partidarios de Trump ni a nadie que apoye a Trump», añadió, subrayando que Biden ha dicho en numerosas ocasiones que es un «presidente para todos», incluidos aquellos que no lo votaron.

La vocera aseguró que este comentario fue «sacado de contexto«, así como que el mandatario se refería específicamente a la «retórica odiosa» de un solo partidario de Trump, el comediante Tony Hinchcliffe, quien calificó a Puerto Rico como una «isla de basura flotante» durante un mitin del republicano, celebrado en Nueva York el pasado domingo.

«Mentira descarada»

Sin embargo, aunque las palabras de Jean-Pierre pretendían mitigar el impacto de otro fracaso de Biden, solo aumentaron la ira de los estadounidenses, que la acusaron de «mentir descaradamente».

«Me asombra que más personas no se horroricen por las mentiras descaradas que dice esta gente [de la Administración Biden]. Vimos el video. Claramente nos llamó basura«, escribió un usuario de su cuenta de X.

Otro señaló: «No es un malentendido, [Biden] dijo lo que dijo. Karine Jean-Pierre miente como siempre«.

«Eso es lo que hace mejor, mira directamente a la cámara y miente al pueblo estadounidense, es una maestra en ello. Ha estado haciendo esto desde el comienzo de la Administración Biden/Harris», afirmó otro usuario.