(22 de mayo del 2023. El Venezolano).- Doral ha crecido mucho en los últimos años y ese crecimiento viene de la mano de emprendedores y migrantes latinos talentosos y dedicados que apuestan a esta ciudad y enriquecen su oferta cultural y gastronómica. Un ejemplo de ello es Daniel Chávez-Bello, chef venezolano que ha recibido en dos ocasiones Estrellas Michelin y abrió hace días KOBI FOODS, local de “comida con alma y corazón” en plena calle 58 de la ciudad.

Por: José Ramón Villalobos.

Cuando supe que un “Michilin-Star” estaba en Doral y cocinando me dediqué a rastrear sus coordenadas y supe que estaba en KOBI. Me acerqué al local y tuve la suerte de encontrarlo en plena faena de cocina y justo sellando una Paella de Mariscos que me ofreció probar: desde el primer bocado descubrí que en los fogones teníamos a un experimentado chef que sabía de sabores honestos.

Orgulloso por este nuevo miembro de la comunidad, invité a Daniel a mi programa EL VENEZOLANO HOY. Además de preguntarle sobre su experiencia en la cocina en los restaurantes más reconocidos del mundo (como El Bulli, Mugaritz y Bouley), en esa entrevista me explicó de qué trata Kobi Foods, un local que promete ser un referente de las buenas mesas en Doral y zonas cercanas.

“Kobi Foods en un proyecto que creé junto a mi socia y pareja, Alexandra Oliveros. Aquí ofrecemos cocina con alma, donde puedes encontrar los platos que más te gustan, productos que has creado, que son tus bebés en la cocina, una buena pizza, brusquetas, focaccias o paellas que resultan inolvidables. Este es un proyecto orgánico: vamos a ofrecer comida con buenos productos y buena sazón a un precio accesible”, me dijo de entrada.

Además de Catering, KOBI tiene un servicio atractivo para los que no tenemos tiempo de cocinar: en grandes refrigeradores transparentes -dispuestos en su área de café– tienen deliciosos platos listos para llevar que solo requieren calentar en casa y oficina (desde porciones individuales hasta familiares).

– ¿KOBI FOODS entonces es un sitio sencillo que centra su apuesta en la buena comida más que al local lujoso o decorado?, le pregunté a Daniel

– “Sí, es un sitio sencillo y orgánico donde tenemos un espacio de producción con todos los jugueticos como decimos los chefs, tenemos una capacidad de producción muy grande, podemos ofrecer un servicio de catering a gran escala y, claro, tenemos un área de café donde te puedes sentar y disfrutar de todos nuestros productos”.

Sándwiches, ensaladas, pizzas, arepas, brusquetas, lasagnas, diferentes tipos de arroz, meal plans, carnes, paellas, asado negro, chicken en distintas presentaciones, sopas, cous cous, quinoa, moffins, croissant, tequeños, tortas, postres, pound cake son algunos de los tantos platos y menús que ofrece KOBI este nuevo “residente Michelin” de Doral.

FIESTA DE LA PAELLA EL SÁBADO 13 DE MAYO

Este sábado 13 de mayo es el Grand Opening de KOBI FOODS con la Fiesta de la Paella desde las 2:30 PM hasta las 4:30 PM.

Todos los lectores de EL VENEZOLANO MIAMI están invitados por la casa, digan que van de mi parte.

COORDENADAS DE KOBI FOODS:

◉ Dirección: 9831 NW 58th St Unit 146, Doral, FL

◉ Conoce su Menú en la cuenta de Instagram: @kobifoods