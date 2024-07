(12 de julio del 2024. El Venezolano).- Por segundo año consecutivo, Karol G fue la gran ganadora de los Premios Heat de la Música Latina 2024 el jueves (11 de julio), llevándose siete premios que incluyeron mejor artista femenino, canción del año y álbum del año.

Otros grandes ganadores de la noche fueron Feid, Anitta, Morat, Silvestre Dangond, y Los Esquivel, por mencionar algunos.

Los Premios Heat, cuyos ganadores son seleccionados por voto de los fans, celebró su décimo aniversario en vivo desde la playa en el Hard Rock Punta Cana, República Dominicana. Manuel Medrano, Lenny Tavárez, Tito el Bambino, Corina Smith y el debutante viral Lomiiel, entre otros, estuvieron presentes en la gala repleta de estrellas.

Anuncios

“Es muy especial para nosotros porque son los 10 años”, dijo la fundadora de Premios Heat Diana Montes previamente a Billboard. “Expandimos a 29 categorías, incluyendo Canción Streaming de Juegos. Estamos dando Song of the Year por primera vez y agregamos una categoría de salsa. Y estamos emocionados con nuestra app, Heat.TV. La lanzamos en 2021, y tenemos 647.000 usuarios únicos. El año pasado, 5,2 millones the personas vieron el show por el app”, reseñó Globovision