(20 de julio del 2023. El Venezolano).- Josarih Basantes es una psicóloga de 34 años, que salió de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida, decidió abrirse camino y emigró como miles de personas en el mundo lo han hecho.

Reside en los Estados Unidos, pero antes de salir de su amado país, se preparó en la Universidad Arturo Michelena. Además tiene un posgrado en la Universidad Andrés Bello de Caracas. Sus ganas de adquirir más conocimientos y de prepararse en miras de alcanzar “el sueño americano” la llevaron a obtener una maestría en capacitación de personal en el ámbito personal y empresarial. Esta latina exitosa ha cursado diversos estudios y tiene certificados en ramas de la psicoterapia aplicada como psicoterapeuta gestáltico y programación neurolingüística.

Emigrar le hizo vivir momentos difíciles, al igual que todas las personas que se ven obligadas a hacerlo; eventos que hoy reposan en su memoria, pero que despertaron en ella la pasión por ayudar a quienes como ella tuvieron que enfrentarse a grandes retos por haber emprendido un rumbo incierto por el mundo.

Luego al estar en territorio americano, y no poder regresar a su país natal, por causas ajenas a su voluntad, tuvo que solicitar ayuda internacional de protección y refugio en EEUU, y en este proceso, se dio cuenta de lo difícil que era. Es allí donde surgió un sueño: ayudar a las personas que como ella migran. Estudió como paralegal en los Estados Unidos y aprendió cómo llenar formas migratorias y de allí crea una organización enfocada en ayudar al emigrante de cualquier parte del mundo, se llama “Sin Fronteras USA”, empresa que une el cúmulo de experiencias en el ámbito psicológico, neurolinguistico, área paralegal y llenado de formas migratorias y conocimientos adquiridos en su trayectoria de vida como emigrante, para darle lo mejor de sí a sus clientes.

Expresó que se define como una mujer apasionada por la vida, y cree firmemente que debes amar lo que haces. Una de sus motivaciones es ayudar al prójimo y esa motivación fue lo que la llevó a fundar la compañía.

“No es un sueño solo mío, sino que es compartido por todo el equipo que me acompaña porque todos somos emigrantes, es por ello que actualmente en Sin Fronteras USA, estamos orientados a brindar servicios que sean una solución en aspectos migratorios, emocionales y de servicios para nuestros clientes”, dijo.

En su empresa, les enseña a las personas, no sólo a llenar sus formas migratorias y de solicitud de permiso de trabajo, sino a expresar palabras apoyadas en las emociones y los sentimientos que las personas viven cuando migran. Con esto ayuda a las personas a sentirse seguros de lo que manifiestan en sus entrevistas migratorias, y así, crear el equilibrio entre cumplir con lo que exige la legislación norteamericana y tocar la fibra del entrevistador, para así conseguir que le aprueben su solicitud en tierra extranjera.

“Ser psicóloga me ha permitido saber explorar mis propias emociones, y en ese autodescubrimiento constante me he dado cuenta que mi misión de vida es ayudar, servir, apoyar, eso me llena el alma y me da satisfacción. Ser psicóloga si me llevó a visualizar mi empresa y a diseñarla para brindar una mano amiga al emigrante”.

Comentó que crear la empresa es algo que la llena de orgullo. “Escuchar un Gracias en medio de lágrimas de parte de un cliente que logró con éxito un asilo, una residencia, una visa, es el mejor pago que he recibido”.

Josarih es la CEO de la empresa. Además trabaja junto al politólogo José Márquez, quien es el gerente de operaciones, preparador de formas migratorias y les da seguimiento a los clientes. También los orienta en cada proceso.

La compañía cuenta con un equipo de respaldo y talento humano: departamento de redacción, llenado de planillas, logística, seguimiento, envío de casos, manejo de redes, traductores, contabilidad, y por supuesto el personal de limpieza. Añadió que “somos un grupo de personas con humanismo que nos apasionamos por el trabajo que llevamos a cabo y que nos esforzamos por ayudar al que lo necesite”.

Acotó que “en Latinoamérica hay muchas personas que desean emigrar a Norteamérica, nuestro objetivo es poder ayudar a inmigrantes en América Latina que tengan claro el objetivo de emigrar de manera regular brindándole una gama de servicios para obtener su legalidad en los Estados Unidos”.

“Nosotros brindamos servicios de ayuda para ajuste de estatus para personas que posean aptitudes extraordinarias en cualquier categoría, también ajuste de estatus para familiares de estas personas”, acotó la venezolana.

Más allá de emigrar

Josarih Basantes relató que mudarse a otro país es un poderoso agente que impulsa el desarrollo de los seres humanos: “Emigrar nos muestra nuestras más grandes capacidades, incluso, aquellas que no sabíamos que teníamos”.

Recomendó a hacerse las siguientes preguntas antes de tomar una decisión de mudarse país. ¿Qué deseo al emigrar? ¿Cuál es el fin de moverme de donde estoy? ¿Realmente es por mí o por lo que escucho de los demás? ¿Cómo me regularizaré en el lugar a donde voy a emigrar? ¿Cómo haré para aprender el nuevo idioma?

Señaló que lo importante no es tener un título universitario, sino ser profesional, respetar tus objetivos personales y el de los demás, para afrontar nuevos retos en el país que se decida establecer una nueva vida.

La psicóloga que se considera una inmigrante exitosa, expresó que no se le hizo fácil como a muchas otras personas que emprendieron un rumbo hacia otro país en busca de una mejor calidad de vida, pero siempre trabajó con mente positiva y ganas de superación teniendo siempre presente sus metas.

Para seguir de cerca el trabajo de esta psicóloga destacada en EEUU, por su aporte con las documentaciones requeridas por los migrantes, puede seguir las cuentas de Instagram: @psicojosarih y @sinfronterasusa_