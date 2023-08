(14 de agosto del 2023. El Venezolano).- John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de la Administración Trump, responsabiliza al presidente estadounidense, Joe Biden, del fracaso de la contraofensiva ucraniana, ya que —según argumenta en un artículo publicado en The Wall Street Journal—, si la ofensiva militar de Kiev no va como muchos lo predijeron, ello se debe al hecho de que Washington no puede proporcionarle la asistencia militar necesaria en un plazo adecuado.

“La incapacidad de Kiev para lograr grandes avances es el resultado natural de una estrategia de EE.UU. destinada únicamente a evitar la conquista rusa“, sostiene Bolton, sugiriendo que el presidente estadounidense debe comenzar a “trabajar vigorosamente para la victoria de Ucrania”.

Bolton señala que los fracasos de la ofensiva de Ucrania y los éxitos defensivos de Rusia “comparten una causa común: el suministro lento, vacilante y no estratégico de asistencia militar por parte de Occidente”. Asimismo, el exasesor de Seguridad Nacional carga contra la OTAN y asegura que “no parece estar dispuesta a cumplir su compromiso de restaurar la plena soberanía e integridad territorial de Ucrania”.

Por otra parte, insta a la Casa Blanca y a la OTAN a prestar atención al papel de China en el conflicto en Ucrania, así como a repensar radicalmente la política de sanciones. En este sentido, sugiere que Occidente “debería imponer sanciones directamente a Pekín, dado el enorme apoyo de China a Moscú”. Por su parte, Pekín ha negado repetidamente su participación en el conflicto ucraniano, señalando que China es exclusivamente socio comercial de Rusia.

El exasesor de Seguridad Nacional advierte que Rusia está tratando de imponerse en el conflicto a través de negociaciones y llama a no aceptar esta propuesta. Asimismo, Bolton sugirió al presidente estadounidense que atraiga nuevos socios clave en la región del Indo-Pacífico para la nueva estrategia de la Administración Biden para Ucrania durante la próxima cumbre con Japón y Corea del Sur.

Desde el pasado mes de marzo, el Gobierno de EE.UU. intenta persuadir a Egipto para que se una al suministro de armas a Ucrania, que no ha dejado de reiterar la necesidad de que Occidente le brinde apoyo militar.