(28 de mayo del 2024. El Venezolano).- Los planes de Jennifer López para realizar una lucrativa residencia en Las Vegas podrían estar en peligro, según informó The Post. Las conversaciones con el casino MGM Grand para realizar una serie de 90 espectáculos por un millón de dólares en cada fecha estarían estancadas debido al bajo rendimiento de su gira actual y la mala recepción de su nuevo álbum, This is Me… Now.

La fuente del medio afirmó que las ventas de entradas para la gira homónima fueron “decepcionantes”, lo que llevó incluso a la cancelación de siete conciertos en Norteamérica. Aunque la justificación oficial alega “problemas de ruta”, los ejecutivos se muestran preocupados por la respuesta del público, quienes durante este año también evidenciaron una descenso en la demanda de entradas para exitosos artistas como Adele y Elton John.

“This Is Me… Now: A Love Story” acompañó al lanzamiento del noveno disco de JLo, y resultó en una mezcla de película biográfica, experimental y musical que recibió críticas negativas del público. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

La oferta inicial de MGM fue de USD 800 mil dólares por show, sin embargo, el casino rival Resorts World, en asociación con Anschutz Entertainment Group (AEG), presentó una contraoferta de USD 875 mil dólares; por lo que los primeros se vieron obligados a aumentar su propuesta para asegurar a la intérprete de “Let’s Get Loud”.

Pero debido a las recientes controversias de JLo, incluida su muy criticada película biográfica y los rumores de separación de su actual esposo, Ben Affleck, MGM ahora se muestra reticente a seguir adelante con el acuerdo original. Los informantes indican que la artista podría verse obligada a aceptar una residencia más corta con un pago significativamente menor, entre USD 600 o USD 650 mil dólares.

Tras celebrar su matrimonio en julio de 2022, Jennifer Lopez y Ben Affleck se encuentran en medio de rumores de separación. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

“La empresa está observando que a ella no le va bien. Están muy nerviosos. Es bastante raro que tengas un mal recorrido y luego vayas a Las Vegas”, dijo la fuente.

Si bien no se ha firmado ningún acuerdo oficial y los representantes de ambas partes no han hecho comentarios, las conversaciones en curso indican que la residencia de Lopez en Las Vegas podría no realizarse por su incapacidad de llenar por tres meses los 5 mil 200 asientos que conforman el Park Theatre.

“This is Me… Now”, fue el primer álbum de Jennifer Lopez en diez años, pero su gira promocional no ha logrado una gran venta de entradas. (Créditos: REUTERS/Caitlin Ochs)

El futuro del proyecto dependerá en gran medida de la capacidad de la artista para revertir la trayectoria actual de su gira y mejorar el desempeño de su nuevo álbum. Por el momento, tiene proyectado una fecha en Las Vegas el próximo 20 de julio en el T-Mobile Arena. El lugar tiene capacidad para 19 mil 500 personas, pero hasta el momento quedan más de un tercio de los boletos de mayor precio, entre otras opciones más económicas, algunos con precios tan bajos que llega a los 65 dólares.

La gira This Is Me… Live, organizada por Live Nation, tiene proyectado iniciar el 26 de junio y concluir el 17 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York. Se esperaba que la residencia comenzara alrededor de seis meses después. Según fuente cercanas, Lopez y su manager Benny Medina comenzaron la búsqueda de un lugar en la ciudad turística antes del lanzamiento de su reciente disco y el filme complementario que se lanzaron el 16 de febrero de 2024.

Jennifer Lopez es la artista latina con la residencia más lucrativa en Las Vegas. (Créditos: Emma McIntyre/Getty Images/AFP)

López ha sido una apuesta segura para un casino anteriormente. Caesars le pagó cerca de USD 500 mil dólares garantizados por espectáculo para una residencia en Planet Hollywood, donde realizó 120 shows entre 2016 y 2018. Este ciclo recaudó USD 102 millones de dólares, convirtiéndose en la sexta residencia más lucrativa de todos los tiempos en Las Vegas y la mayor residencia de un artista latino, según Billboard.

MGM paga a Mariah Carey USD 500 mil dólares por show en su residencia actual. Ofrecer a López el doble de esa cantidad la pondría al nivel de los contratos recientes de Bruno Mars y Lady Gaga. Adele obtuvo una cifra récord de 2 millones de dólares por espectáculo en el Caesars Palace, según informó The Post el año pasado.