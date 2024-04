(18 de abril del 2024. El Venezolano).- En el marco de la celebración de los 32 años del grupo editorial El Venezolano, ha sido seleccionado Jesús Salcedo en reconocimiento a su destacada labor como emprendedor y por dejar en alto el nombre de todos los latinos que llegan a Estados Unidos para trabajar y tener éxito.

JESÚS SALCEDO, llegó al país americano como inversionista obteniendo una visa E2 y desde entonces he establecido una sólida cartera que comprende empresas estadounidenses y extranjeras. Con tres décadas de experiencia invirtiendo en los mercados de América Latina y Estados Unidos, he cultivado habilidades y conocimientos esenciales que impulsan la búsqueda continua de excelencia e innovación empresarial.

Si bien dentro de sus responsabilidades esta supervisar varias empresas estadounidenses, su ambición se centra en poder lograr un viaje empresarial próspero en los Estados Unidos con el fin de crear empresas que beneficien a la economía y proporcionen empleos a los trabajadores estadounidenses, contribuyendo así a la sociedad de este gran país.

Específicamente, afirma tener muchas ganas de continuar llevando a cabo su labor como director ejecutivo de Castellum LLC, una empresa de distribución de alimentos. “Mi objetivo es liderar y defender el sector de distribución de alimentos de EEUU., aprovechando mi experiencia y pasión por este campo para impulsar la innovación y el crecimiento, y al mismo tiempo contribuir al éxito general y el desarrollo de la industria de distribución de alimentos del país”, asevero.

Además, también contribuyó en los Estados Unidos como propietario de varias otras empresas, incluida Total Development Group, Inc., que se especializa en proyectos de construcción residencial. Total Development Group, especializado en proyectos residenciales multimillonarios, se compromete a reinventar la vida de lujo.

Cada residencia que la empresa selecciona no es solo una estructura sino una sinfonía de artesanía, sostenibilidad y brillantez arquitectónica. “No sólo construimos casas; Creamos obras maestras que redefinen la opulencia, estableciendo puntos de referencia incomparables en diseño, calidad e innovación. También soy propietario de Sicaru Skincare Center, LLC, una empresa dedicada a brindar servicios de radiofrecuencia, terapia de estimulación muscular, terapia con láser y otros servicios de rejuvenecimiento y mejora de la piel”.

En esencia, mi propuesta es utilizar mi experiencia y habilidades como emprendedor en beneficio de los Estados Unidos. Continuaré haciéndolo como propietario y director ejecutivo de Casetllum LLC, mientras también invierto y promociono otras empresas comerciales dentro de los Estados Unidos, como Total Development Group y Sicaru Skincare Cneter.

O*Net entiende que los directores ejecutivos (11-1011.00) “determinan y formulan políticas y brindan dirección general a las empresas u organizaciones de los sectores público y privado dentro de las pautas establecidas por una junta directiva u órgano rector similar. Planificar, dirigir o coordinar actividades operativas al más alto nivel de gestión con la ayuda de ejecutivos subordinados y gerentes de personal”.

La decisión de embarcarse en un viaje como emprendedor y mudarse a los Estados Unidos que cambiará su vida no se tomó a la ligera. Nació de una pasión profundamente arraigada por las finanzas y las inversiones, un hambre de desafíos estratégicos y una motivación inquebrantable para forjar mi propio camino en el mundo de los negocios. A lo largo de mi carrera, he sido testigo del poder transformador de la perspicacia financiera para impulsar la innovación y fomentar el crecimiento. Sin embargo, mi corazón anhelaba un lugar donde las oportunidades fueran ilimitadas, donde los sueños se persiguieran con determinación desenfrenada y donde cada idea tuviera el potencial de florecer. Estados Unidos encarna estos ideales y ofrece un entorno que fomenta la creatividad, recompensa la ambición y celebra el espíritu emprendedor. Anhelo ser parte de este panorama dinámico, aprender de las diversas perspectivas que abarca y contribuir con mi experiencia y visión de manera que dejen un impacto duradero. La perspectiva de relacionarme con personas con ideas afines, colaborar con mentes brillantes y crear algo significativo en esta tierra de infinitas posibilidades me llena de entusiasmo y un profundo sentido de propósito.

Asimismo, detalló que, su esfuerzo está decididamente alineado con el interés nacional de los Estados Unidos por varias razones fundamentales:

1. Salud y Nutrición: En el ámbito de la alimentación, reconozco profundamente el papel integral que desempeña la nutrición en la salud y el bienestar general. Nuestro compromiso en Castellum LLC con la calidad, el cuidado y la responsabilidad se manifiesta en opciones diseñadas para una variedad de preferencias dietéticas y estilos de vida. Mi esfuerzo trasciende los meros imperativos comerciales y se alinea estrechamente con los objetivos generales de los EE. UU. de mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de la comunidad.

2. Creación de empleo: a través de mi esfuerzo, puedo catalizar importantes oportunidades laborales dentro de los EE. UU. Como propietario y director ejecutivo de varias empresas, creo oportunidades de empleo para estadounidenses en una variedad de industrias diferentes, beneficiando así a la nación.

3. Crecimiento Económico: A través de mi esfuerzo, contribuyo al crecimiento económico de la nación, así como de otras pequeñas y medianas empresas (PYMES) en los Estados Unidos. Además de los ingresos de mi empresa, que luego circulan en la sociedad para su beneficio, también colaboro con otras PYME, ayudando a otras empresas a crecer y tener éxito.

Por lo tanto, basándose en los muchos beneficios de mi esfuerzo propuesto, solicito humildemente la aprobación de mi Petición I-140.

1. Una descripción general de mi proyecto propuesto.

A través de mi esfuerzo, pretendo redefinir el negocio de distribución de alimentos, conectando personas, culturas y mercados con un compromiso con la calidad y el crecimiento. Castellum, LLC es una empresa que desarrolla y distribuye productos al por mayor para supermercados y tiendas de comestibles, incluidos artículos como leche condensada, leche evaporada, galletas de mantequilla, obleas, agua de coco, arroz, pasta, leche en polvo, jabón, aceite, harina y más. . Mis deberes como director ejecutivo y propietario de Castellum, LLC incluyen:

• Implementar planes estratégicos que impulsen nuestro negocio de distribución de alimentos hacia nuevos horizontes.

• Analizar el mercado para identificar oportunidades no explotadas para el crecimiento empresarial.

• Gestionar la elaboración de presupuestos, previsiones y control de costes.

• Forjar y fomentar conexiones con proveedores, clientes, autoridades reguladoras y socios industriales.

• Garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad alimentaria, control de calidad y cumplimiento normativo.

• Servir como representante de la empresa en foros públicos, eventos industriales y reuniones de negocios para defender los intereses de la empresa y mejorar su posición como líder en la industria de distribución de alimentos.

El esfuerzo que propongo beneficiará sustancialmente el bienestar social general, la economía y la creación de empleo en los EE. UU., así como también impactará asuntos que el gobierno ha descrito como de importancia nacional. Guiado por esta misión, he diseñado Castellum, LLC para abordar un espectro de necesidades, desde el crecimiento económico y la estabilidad de la cadena de suministro hasta la salud, las relaciones internacionales, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Mi esfuerzo también contribuye a la industria multimillonaria de distribución de alimentos al proporcionar una variedad de productos para vender en las tiendas estadounidenses, ofrecer alternativas más nutritivas y también diversificar y expandir los productos disponibles para los estadounidenses en todo el país.

“Mi esfuerzo aporta varios beneficios destacados a la nación al contribuir al crecimiento económico, la innovación, la creación de empleo y el progreso social. Impulsaré el crecimiento económico continuando expandiendo mis negocios, creando nuevos mercados, productos y servicios que estimulen la actividad económica. Como propietario de varias PYME, también contribuyo a la creación de empleo. Las PYMES representan una porción sustancial del empleo en Estados Unidos. A medida que mis empresas crezcan, contrataré más empleados, reduciré las tasas de desempleo y brindaré oportunidades a los estadounidenses. También invierto en mi comunidad estadounidense impulsando la diversidad y la inclusión, tanto en las oportunidades de empleo que ofrezco como en los productos/servicios que ofrecen mis empresas”.

Fundamentalmente, “mi esfuerzo también promoverá la industria de distribución de alimentos. Entendiendo que los alimentos son un componente fundamental de la vida, nos dedicamos a brindar productos saludables y nutritivos: nos esforzamos por ofrecer opciones de alimentos que respalden el bienestar de nuestros consumidores. Nuestro compromiso con la salud y la nutrición se alinea con el interés nacional de fomentar una población más saludable, reducir las cargas de atención médica y mejorar la calidad de vida de todos los estadounidenses. Por lo tanto, ayuda a promover la industria al brindar opciones de alimentos más saludables y nutritivos a los estadounidenses. Además de nuestro compromiso con la salud y la nutrición, reconocemos la urgente necesidad de preservar nuestro medio ambiente para las generaciones futuras. La sostenibilidad no es sólo una palabra de moda para nosotros; es un principio fundamental que guía todo nuestro modelo de negocio. Al implementar productos ecológicos en la empresa, estamos tomando medidas tangibles para reducir nuestra huella ecológica. Nuestro uso innovador de envases reutilizables ejemplifica nuestra dedicación a reducir los residuos y alinearnos con el movimiento de residuos cero. Este enfoque integral de la sostenibilidad no sólo apoya el bienestar de nuestro planeta y promueve la industria, sino que también resuena con la creciente conciencia de nuestros consumidores hacia el consumo responsable. Juntos, estamos construyendo una cultura alimentaria que nutre no solo nuestros cuerpos sino también el mundo en el que vivimos, fomentando una relación armoniosa entre la elección de alimentos nutritivos y las prácticas sostenibles”.

“También administré Atenas Fitness Center, C.A, un gimnasio de última generación que brinda servicios integrales de entrenamiento, desde clases de spinning hasta entrenamiento deportivo”, detalló.

En Estados Unidos, “he liderado Castellum, LLC como su CEO desde 2020, una empresa de distribución de alimentos que se enfoca en leche condensada y galletas, ampliando su alcance en varios estados. También soy propietario e inversionista de Total Development Group, INC y Sicaru Skincare Center, LLC.”

“En mi función como director ejecutivo, propietario y/o inversor en estas empresas, supervisé la gestión de más de 70 empleados simultáneamente, me ocupé de estrategias de inversión multifacéticas y encabecé el crecimiento y la sostenibilidad de varios modelos de negocio. Mi compromiso con la excelencia impulsará el éxito en los mercados estadounidenses, como lo ha hecho en Venezuela, creando legados y futuros prometedores”.