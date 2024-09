(10 de septiembre del 2024. El Venezolano).- Este fin de semana se anunciaron los primeros ganadores de la 76ª edición de los Prime Emmy Awards en la ceremonia de las Creative Arts, que duró dos noches y se celebró en el Peacock Theater de L.A. LIVE. Una presentación editada de las ceremonias se emitirá el 14 de septiembre en FXX, y en streaming en Hulu del 15 de septiembre al 9 de octubre.

La gran ganadora del fin de semana fue la epopeya samurái “Shōgun”, que se hizo con 14 premios (más otro para la película que la acompaña, “The Making Of Shōgun”), estableciendo un nuevo récord de victorias en los Emmy en un año. “The Bear” de FX fue la siguiente con 7 trofeos, seguida de los 5 de “Saturday Night Live” de NBC.

Los presentadores estuvieron diciendo “Shōgun” toda la noche en la segunda parte de los Emmy a las Artes Creativas, donde se entregan los premios que no llegan a la ceremonia principal de los Emmy en horario estelar. La serie batió el récord de 13 establecido por la serie limitada de 2008 “John Adams” antes incluso de llegar a la ceremonia principal de los Emmys. Esta última será el 15 de septiembre, y la serie tiene la posibilidad de ganar hasta 5 premios más.

El primer Emmy de Jamie Lee Curtis

Curtis se emocionó en el escenario tras ganar su primer Emmy 18 meses después de ganar su primer Oscar por “Todo a la vez en todas partes”.

“Soy la chica más afortunada del mundo“, dijo Curtis entre bastidores. “Nunca pensé que llegaría a hacer un trabajo con este nivel de profundidad, complejidad e inteligencia. Ha sido la emoción de mi vida creativa estos dos últimos años”.

A la pregunta de si podría ganar un Grammy y un Tony para completar el EGOT, dijo que de ninguna manera. “No sé cantar en absoluto“, dijo, “y nunca me he subido a un escenario”.

El equipo de compositores formado por Benj Pasek y Justin Paul, sin embargo, se convirtió en el vigésimo y vigésimo primer miembro del selecto club EGOT cuando ganaron su primer Emmy por una canción que co-escribieron para “Only Murders in the Building”. El dúo había ganado anteriormente un Oscar por “La La Land” y un Grammy y un Tony por “Dear Evan Hansen”.

Curtis ganó por el episodio “Fishes” de la segunda temporada de “The Bear”, en el que interpreta a la madre del protagonista Jeremy Allen White en una reunión familiar de pesadilla. Jon Bernthal, que interpretó al hermano mayor de White en el episodio, ganó el premio al mejor actor invitado de comedia, reseñó Globovision

Las dos noches del programa se editarán en un único programa de dos horas y media que se emitirá en FXX el 14 de septiembre y se retransmitirá al día siguiente en Hulu.