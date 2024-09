(23 de septiembre del 2024. El Venezolano).- La escritora británica J.K. Rowling ha lanzado una dura amonestación contra la directora de una organización benéfica que lucha contra la violación en Escocia, acusándola de “arrogancia y complacencia” por permitir que hombres transgénero* compartan espacios seguros en centros de violación con víctimas femeninas, reporta The Times.

En una entrevista concedida a este diario, Sandy Brindley, la directora ejecutiva de Rape Crisis Scotland (RCS) acusó a Rowling de difundir una versión “demostrablemente falsa” de una reunión en 2019 entre RCS y mujeres sobrevivientes de violación en la que se alegaba que fueron acosadas por un activista ‘trans’. “La verdad no importa, incluso si demuestras que esto es falso”, expresó Brindley.

Asimismo, expresó que las fuertes críticas recibidas afectaron a su familia y contribuyeron a su decisión de dejar su trabajo el año que viene. “La verdad no importa, incluso si demuestras que es falso”, indicó Brindley. “¿Qué recursos tengo? Soy una madre soltera que trabaja para una organización benéfica. J.K. Rowling es multimillonaria. No tengo recursos, así que la verdad no importa“.

Anuncios

Saliendo al paso de esta acusación, la escritora británica escribió el domingo en su cuenta de X que la directora de RCS solamente intenta victimarse. “Querida Sandy, mientras estabas a cargo de RCS, un hombre que ahora cumple condena en prisión por múltiples agresiones sexuales ‘estaba tratado’ en el centro [de crisis por violación] de Edimburgo”, recordó Rowling.

Asimismo, añadió que bajo supervisión de Brindley, “varias mujeres se han autoexcluido” de este centro, debido al comportamiento del director ejecutivo anterior, un hombre transgénero, al que ella “defendió y elogió” y quien dimitió tras ser objeto de duras críticas a mediados de septiembre. Durante su mandato, el centro de Edimburgo no proporcionó espacios exclusivos para mujeres durante 16 meses.

“Durante años, los grupos de mujeres y las propias sobrevivientes de violación te han dicho que tus líneas de política estaban dañando a las chicas y mujeres vulnerables. No te importó. No quisiste escuchar. Con el apoyo de la financiación del Gobierno, te comportaste con arrogancia y complacencia”, destacó. “Has dado una mayor importancia a la validación de los hombres que se identificaron como trans que a las necesidades de las sobrevivientes femeninas”.