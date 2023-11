(15 de noviembre del 2023. El Venezolano).- La lluvia y las inundaciones tomaron por sorpresa a muchas personas en el sur de Florida. Varias calles quedaron con inmensas lagunas en el condado de Broward durante la tarde y noche de este martes y algunos conductores quedaron atrapados con sus vehículos.

“Comenzó a caer la lluvia y en unos 30 minutos ya toda la calle estaba inundada” dijo sorprendido Steven Getchell, uno de los afectados por las inundaciones.

Transitaba por la avenida 11 del noreste en el área de Commercial Boulevard. Dice que se sentó en su auto durante más de 3 horas esperando una grúa, pero nadie llegó por lo que tuvo que empujar con su vehículo con ayuda de algunas personas.

“Creí que el agua entraría en el auto, pero no lo hizo, el silenciador está inundado por lo que no arranca”, explicó. Y no fue el único, hubo algunos carros atascados en las calles más afectadas.

Katheleen King llevó a su hija a bailar el martes por la noche. En su camino de regreso, recibió una alerta de inundación repentina en su teléfono, pero ya era demasiado tarde.

“Cuando el agua comenzó a entrar en el carro, logré encontrar una entrada y salir del agua, pero no podías ir a ninguna parte.” dijo Ella también quedó atrapada en su vehículo durante horas en la autopista North Dixie, esperando a que la rescatara su esposo, reseñó Telemundo 51.