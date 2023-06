(08 de junio del 2023. EL Venezolano).- Con la motivación por la noticia de la llegada del astro Argentino Lionel Messi al equipo Floridiano, Inter Miami avanzó a las semifinales de la Lamar Hunt U.S. Open Cup por primera vez en la historia del Club tras derrotar 0-1 al Birmingham Legion FC en condición de visitante en el Protective Stadium en Birmingham, Ala., la noche del miércoles en los cuartos de final de la U.S. Open Cup. El mediocampista ofensivo Nicolás Stefanelli marcó el gol del partido del equipo en el encuentro.

Por: Camilo Plazas



“Esta victoria es importante, no solo para nosotros como equipo, sino para toda la organización. Hicimos historia hoy, es la primera vez que el equipo llega a unas semifinales“, dijo el director técnico interino Javier Morales. “Estamos contentos y orgullosos de los jugadores y de todos los que están en el entorno del equipo porque esto no se trata sobre un jugador o entrenador, se trata de todos. Inter Miami hizo historia hoy al llegar a unas semifinales”.



Drake Callender fue titular en la portería; el capitán DeAndre Yedlin, Sergii Kryvtsov, Kamal Miller y Franco Negri arrancaron de inicio en defensa; David Ruiz e Ian Fray jugaron en la parte baja del medio campo con Corentin Jean, Benjamin Cremaschi y Stefanelli por delante de ellos; Josef Martínez lideró el ataque del equipo.



El primer tiempo presentó un encuentro reñido con ambos equipos en busca del tanto de la apertura. Inter Miami generó varias ocasiones de peligro en ataque, en particular con un tiro libre cobrado por Negri que fue detenido por el arquero al minuto 22, pero el partido se marchó al descanso sin goles.



Inter Miami inició la segunda parte con el pie derecho en busca de abrir el marcador y se vio premiado al minuto 56; Jean envió un balón al área desde la banda derecha para Stefanelli, quien definió de primera intención con pierna derecha para batir al portero y poner al equipo 0-1 arriba en el marcador. El tanto fue el segundo para Stefanelli en los dos últimos partidos en el certamen.



Inter Miami continuó presionado el rival durante los minutos restantes en busca de ampliar su ventaja, mientras que sumó varias atajadas importantes para evitar el gol del cuadro local.



El equipo sostuvo su ventaja por 0-1 y avanzó a las semifinales de la U.S.Open Cup por primera vez y ahora se encuentra a dos victorias de ganar su primer trofeo en la historia del Club.



Inter Miami ahora enfrentará a FC Cincinnati en las semifinales el 23 de agosto. Para este partido se espera contar con la presencia de Lionel Messi.



Ahora, Inter Miami visitará al New England Revolution en el Gillette Stadium este sábado 10 de junio a las 7:30 p.m. ET en acción de la temporada regular de la MLS.