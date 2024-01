(11 de enero del 2024. El Venezolano).- Inter Miami anunció hoy que ha contratado al jugador producto de sus divisiones menores y Academia, Tyler Hall, como Jugador de las Fuerzas Básicas con un contrato hasta el final de la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción para una extensión para el 2028. El defensor se convierte en el octavo jugador producto de la Academia de Inter Miami CF en firmar con el Primer Equipo.”Tyler ha mostrado ser una gran jóven promesa desde que se unió al Club hace unos años, y estamos muy contentos de verlo cumplir el sueño de todo jugador de la Academia al obtener un contrato con el Primer Equipo”, dijo el CSO y director deportivo Chris Henderson. “Ha demostrado ser un jugador joven de alta calidad y un líder nato, y estamos emocionados de continuar su desarrollo a nivel de la MLS”.

Por Camilo Plazas



Hall, de 17 años, realizó su debut como profesional en el 2022 con Inter Miami CF II en la MLS NEXT Pro, para en ese entonces convertirse en el jugador más joven en ser titular en un partido de la liga. En total, el defensor disputó 29 partidos, 24 de ellos como titular, para el equipo afiliado del Club que milita en la MLS NEXT Pro, durante las temporadas 2022 y 2023. Hall también sumó experiencia con el Primer Equipo en el 2023, entrando de cambio en encuentros de la MLS por medio de préstamos de corta duración procedente de Inter Miami CF II.



El joven defensa central también fue elegido para el Juego de Estrellas de la MLS NEXT. De esa manera forma parte de la lista de los 44 mejores jugadores de fútbol juvenil de Norteamérica.



Hall figuró para el combinado Sub-17 de la Academia de Inter Miami CF en el 2022, para el cual fue un elemento clave a lo largo de una campaña exitosa en la que ayudó al equipo a llegar a las semifinales de la Generation Adidas Cup 2022.



A nivel de selecciones, Hall ha sido convocado habitualmente por las selecciones juveniles de los Estados Unidos, ha sido un pilar como capitán de la selección Sub-17 y más recientemente jugó con el equipo en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 en Indonesia en noviembre; realizó tres apariciones, dos como titular, en el prestigioso certamen internacional. Hall también fue capitán del equipo durante todo el Campeonato Sub-17 de la Concacaf 2023, donde arrancó de inicio en cinco de los siete partidos del equipo en la competición, jugando los 90 minutos completos en cuatro de ellos. En el 2022, el defensa formó parte de la selección estadounidense Sub-17 que disputó la Ježek Cup celebrada en la República Checa, en la que fue titular y capitaneó al equipo en dos de los tres encuentros del equipo en el torneo.



Hall se une a Noah Allen, Edison Azcona, Benjamin Cremaschi, Ian Fray, Santiago Morales, David Ruiz y Felipe Valencia como los primeros canteranos graduados de la Academia del Club en firmar con el Primer Equipo.