Un venezolano identificado como Jhonny Rodríguez que además es un influencer, experimentó lo que parecía una película de terror, alrededor de las 5:00 de la mañana, escuchó una serie de ruidos en el baño de la planta baja de su apartamento, ubicado en el complejo Miro Brickell.

Miami Diario reseñó que junto a otra persona intentó identificar de dónde provenían los ruidos, incluso llegando a pensar que se podía tratar de un reptil en el inodoro, pero, se dio cuenta cómo la pared adyacente al apartamento de al lado, presentaba agujeros y de ellos llegaban unas confusas palabras, casi inentendibles. Pocos segundos después, un dedo de una mano cruzó la pared, saliendo por uno de los orificios, acompañados de las exasperantes palabras: “Déjenme salir”.

El ciudadano venezolano, no dudó ni un segundo y llamó a la policía, quien ingresó a su apartamento y tras un intercambio de palabras, procedió a entrar a la casa aledaña.

Minutos antes de que la policía se personificara, Rodríguez y sus amigos lograron identificar a través de videos tomados desde su balcón, a dos personas que entraban y salían del apartamento de al lado. Un sujeto en una moto hizo varios viajes a otros destinos y la última vez que regresó, lo acompañó una mujer con una peluca de color morado. La misma señora, regresó al día siguiente, pero no pudo ingresar al apartamento en cuestión. Seguía vistiendo la misma ropa de la noche anterior, incluyendo la peluca.

El ciudadano venezolano capturó todo lo sucedido a través de videos con su teléfono móvil. Compartió el relato completo en sus historias de Instagram, logrando que varios medios de comunicación y páginas informativas, hicieran eco de su denuncia. Inicialmente, el hecho se manejó como un presunto secuestro. Sin embargo, Mike Vega, portavoz de la policía de Miami lo desmintió. Explicó que se trataría de unas personas que alquilaron un Airbnb, una de ellas se encontraba bajo los efectos de una sustancia desconocida.

Sobre el video, donde sale un hombre esposado, comentó que fue un inquilino del apartamento que se opuso a cooperar con las autoridades. Según Only in Dade, los sujetos dentro de la casa revelaron a las autoridades que no se encontraban bajo ningún peligro aparente. El influencer conocido en redes sociales como Portu, emitió un comunicado aclarando que jamás usaría sus redes sociales para difamar. Él califica lo ocurrido como un secuestro a pesar de lo dicho por las autoridades.

Asimismo, dejó claro que él y su familia temen por su vida, porque incluso la persona con peluca los fotografió e incluso anotando hasta la placa de sus vehículos. El reconocido Marko se solidarizó con él afirmando: “Si esa gente se vuelve loca contigo, nos volvemos locos con esa gente! Aquí estamos y nuestras plataformas están listas para publicarlos!”.